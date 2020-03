El emotivo posteo de Benjamín Vicuña recordando a Blanquita por el Día de la Mujer

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y Benjamín Vicuña hizo una publicación homenajeando a su hija Blanquita que falleció hace casi 8 años.

En su publicación de Instagram, el actor chileno posteó una foto de la nena en blanco y negro y arriba de una carroza con un vestido blanco y una flor en la cabeza.

La imagen está acompañada de un emotivo mensaje: “A mi guapa, a mi niña mujer a quien abrazo hoy y siempre. 8∞”. Al final del mensaje se puede observar el signo del infinito que en griego significa “lazo”.

Además, Benjamín Vicuña publicó en sus stories también un recordatorio para Blanquita. En este caso posteó unas rosas blancas y el número 8 con el signo del infinito también en la parte inferior derecha de la imagen. Debajo escribió “8M”.

Es importante recordar que el actor suele publicar para el 8 de cada mes un posteo homenajeando a su hija. Blanquita, hija de Pampita junto al actor, murió el 8 de septiembre de 2012 tras estar 9 días internada en Chile luego de contraer una bacteria en un viaje a México cuando.

En una entrevista que había tenido, el actor chileno le preguntaron sobre como podía ser fuerte y estar con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. Vicuña no dudó y frente a la pregunta explicó que la recuerda con amor sobre todo cuando mira a los varones. Recordemos también que el actor tuvo una hija con la China Suárez, Magnolia de 2 años.

“La recuerdo todos los días, todo el tiempo… No tanto en la nostalgia ya que no es muy constructiva. La recuerdo viendo a mis hijos; en sus risas; sus canciones; sus juegos. Está permanentemente al lado mío. Pensarla así también es una forma muy potente de no tenerle miedo a la muerte”.