“Horrorizada e indignada”: el dolor de Lizy Tagliani tras la participación del presunto femicida en su programa

En las últimas horas, Lizy Tagliani expresó todo su dolor tras enterarse que Víctor Nosach, un presunto femicida, participó de su programa “El Precio Justo”. La humorista expresó su bronca y su tristeza por haber estado involucrada en esto.

“Horrorizada, indignada, y dolida. Primero porque la Justicia deja libre a una persona sin dictar si es culpable o no por un crimen aberrante que sucedio hace bastante tiempo ya y se supone debe estar esclarecido”, comenzó diciendo Lizy en su posteo de Facebook.

Y continuó con su fuerte mensaje: “Segundo porque todavía no haya justicia por el Crimen de Celeste Grippo, una familia sufriendo la perdida de un ser querido y la espera de justicia; y tercero porque se siembre sospecha de que el programa es irresponsable y que le dio aire al principal sospechoso o incriminado de la causa por femicidio”.

“Todos nos basamos en el principio de la “buena fe”, mas aun para hacer un programa familiar, donde vienen mamis y niños a jugar, se supone que quien va a la tele, para exponerse públicamente, es una persona honorable y sin problemas, causas o antecedentes con la justicia, osea, no se puede hacer un programa de concursos pidiendo certificado de buena conducta y antecedentes, hasta ahora”, escribió Lizy Tagliani.

Y agregó: “El programa y los concursos no están arreglados como decían las malas lenguas, no sabemos mas que la data personal que el concursante cumple como requisitos en la inscripción, y listo, si sale para participar, participa. La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto”.

“Un horror no saber a quién tenés en frente, y más aún quienes están libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa”, se lamentó.

“Conozco y se de la buena fe del equipo, y lamento, lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burlo de nuestra buena fe e incredulidad. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la Familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas. 😢😭💔”, cerró la humorista.

Cabe destacar que esto salió a la luz por la familia de Celeste Grippo, la joven asesinada en mayo de 2017. El imputado por el femicidio es su ex pareja, Víctor Hugo Nosach, que está acusado de “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer”.

El presunto femicida se había separado de Celeste y había declarado que encontró su cuerpo con un tiro en el abdomen y luego alegó que se había suicidado. Hasta mediados del 2019, la hipótesis principal era el suicidio pero luego la causa fue caratulada como femicidio.

El hombre, que participó del programa de Lizy Tagliani, ya había sido denunciado por Celeste. “Le dijeron que no estaban al tanto. Nos pidieron disculpas pero nada, ellos deberían fijarse la gente que llevan al programa porque hay una familia detrás de ellos”, opinó en las redes la hermana de la joven asesinada.