El pedido de disculpas del jugador de Chicago por sus gestos antisemitas

El futbolista Arnaldo “Pitu” González fue el gran protagonista de la tarde en el encuentro que Atlanta le ganó por 2-0 a Nueva Chicago en Villa Crespo el sábado por la tarde y no por razones estrictamente deportivas. El mediocampista del Torito se llevó todas las miradas y señalamientos a raíz de los gestos antisemitas que le hizo a la platea del Bohemio en su camino hacia los vestuarios luego de ser expulsado en la segunda parte del encuentro que fue válido por la fecha 20° del torneo de la Primera Nacional.

Las cámaras de la televisión tomaron el momento exacto en el que González -luego de ver la tarjeta roja por una agresión contra el jugador local Nicolás Previtali y de mantener un duro frente a frente con el árbitro Gastón Suárez- miró al público local e hizo señas cerca de sus genitales con alusión a la circuncisión, una práctica muy extendida en la comunidad judía. Luego, se llevó una mano a la cabeza haciendo como si tuviera una kipá, el tradicional gorro que utilizan muchos miembros de la colectividad.

Las imágenes pronto se viralizaron y generaron un amplio repudio. Ante esta situación, el futbolista se vio obligado a asumir su responsabilidad. En un video que publicó Nueva Chicago en sus redes sociales oficiales, el mediocampista de 30 años admitió el acto discriminatorio y pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, trató de excusarse argumentando que primero lo habían insultado desde la platea y asegurando que se trató de “un momento de calentura”.



“Quería pedirles disculpas a la gente de Atlanta y la comunidad judía por lo ocurrido esta tarde. Acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado, fue un momento de calentura. Venía de ser expulsado, recibí algunos insultos y reaccioné de una manera en la que no tengo que reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas, tanto la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago”, dice González en el video.

Este mensaje fue difundido minutos después de que el propio club de Mataderos repudiara el accionar del jugador y confirmara que evalúa tomar medidas disciplinarias. Quien también se expresó en ese sentido fue Victoria Donda, titular del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y simpatizante del Torito. “Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo Gonzalez al ser expulsado y analizaremos en el Inadi las medidas que correspondan”, publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.



Luego de su repudiable accionar, la Policía de la Ciudad le labró una denuncia judicial y un acta contravencional al futbolista por violar el artículo 103 del Código Contravencional porteño por incitación al desorden. El futbolista fue denunciado por infracción a la ley 23.592, relacionada a actos discriminatorios. Puntualmente por incumplir el artículo Nº3, que enuncia que serán reprimidos con “un mes a tres años de prisión quienes participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Además, según informaron desde la Policía de la Ciudad, se le labraron otras dos actas contravencionales por infracción a los artículos 103 y 106 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo Nº103 está relacionado a quienes provoquen a la parcialidad contraria en un espectáculo masivo y prevé una sanción con multa de 10 mil a 50 mil pesos, o un arresto de 5 a 30 días. Mientras que el artículo Nº106, está relacionado a la incitación al desorden en un espectáculo masivo y también tiene como sanción una multa que va de 10 mil a 50 mil pesos o arresto de 5 a 30 días.

Habrá que esperar, además, qué sanción le aplica el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. El reglamento de Transgresiones y Penas de la entidad indica en su artículo 156 que corresponde “suspensión de tres meses a cinco años, tanto en el orden local como internacional, al jugador que cometa hechos que por su gravedad y trascendencia afecten a la cultura deportiva del país y sean manifiestamente lesivos al prestigio del deporte nacional”.







