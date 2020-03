Tras el anuncio del Presidente, quiénes son los senadores que investigarán la deuda externa

En la Cámara alta acordaron quiénes estarán en la Bicameral. No habrá ningún integrante del PRO. Los Diputados todavía no definieron sus nombres

El ex ministro de Economía de Cristina Fernández y ex embajador en Washington de Mauricio Macri, Martín Lousteau; el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá y los ex gobernadores Maurice Closs y Alberto Weretilneck son cinco de los diez senadores que integrarán la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.

El presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo su intención de investigar el destino de la deuda externa. “Debemos saber qué pasó”, planteó a los legisladores y propuso un “nunca más a un endeudamiento insostenible”. Además de los propios lo aplaudió muy fuerte Graciela Camaño del bloque peronista que quedó del lado de la oposición light mientras asentía con la cabeza. “Bravo” gritó desde su banca el amigo del Presidente Eduardo Valdés cuando el jefe de Estado reclamó “un nunca más a la puerta giratoria de dólares”. El jueves en el microestadio de Ferro el Congreso Nacional del PJ aprobó por unanimidad un comunicado con un fuerte respaldo a la propuesta.

“El Partido Justicialista comparte la postura del presidente de todos y todas Alberto Fernández cuando afirma que los recursos para pagar la deuda no serán producto del hambre y la destrucción de los sueños de las familias argentinas” se indicó en el documento peronista avalado por los congresales de todas las provincias, incluidas Salta y Córdoba. “Colaboraremos con la construcción de un Nunca Más a los ciclos de endeudamiento, a las malas decisiones que se tomaron de espaldas al pueblo y que dejaron tierra arrasada”, fue uno de los conceptos acordados además de otra denuncia por lawfare en línea con Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus ex funcionarios que enfrentan causas judiciales.

La Bicameral de seguimiento de la Deuda sin embargo no es nueva, data de marzo del año 2016. El artículo 18 de la Ley 27.249 estableció la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. En el marco del Congreso de la Nación

Según se estableció, la componen diez senadores y diez diputados designados, a propuesta de los bloques, por los Presidentes de las respectivas Cámaras. Deben respetar la proporción de las representaciones políticas y su objeto principal es el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación.

Como parte de las facultades de la Comisión, puede solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Cristina Fernández ya firmó la resolución con la nómina de los 10 elegidos por el Senado. El Frente de Todos propuso en primer lugar al presidente del bloque, José Mayans. El formoseño habla sobre la deuda en cada reunión de comisión y en cada participación en el recinto. Atribuye al endeudamiento del gobierno Mauricio Macri todos los problemas que aquejan a la economía argentina. En el nombre de CFK, sigue en la lista Parrilli que justamente en la sesión en que se aprobó por unanimidad el marco legal para la renegociación en marcha hizo un racconto histórico de la deuda. Sólo se salteó la gestión menemista, tal vez en el marco del acuerdo entre el Gobierno y el ex presidente que integra el bloque oficialista, participa y vota en todas las sesiones. Otros dos son también muy kirchneristas como el camporista fueguino Matías Rodríguez y la santafesina María de los Angeles Sacnun que además preside la comisión de Asuntos Constitucionales.

De los tres nombres que representarán a Juntos por el Cambio hay dos radicales y un senador del Frente Progresista Cívico y Social de Córdoba. Ninguno es del PRO: Lousteau, la mendocina radical Pamela Verasay y el cordobés Ernesto Martínez. De la decena, sólo hay dos mujeres: Sacnun y Verasay.

En Diputados en cambio todavía no se acordó la lista de diez que integrarán la Bicameral aunque ante la consulta de Infobae aseguraron que lo harán en los próximos días.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Analia Argento