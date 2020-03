Fotos: Shiloh, el hijo de Angelina Jolie en muletas tras ser operado de cadera

En unos postes de Instagram se pudo observar a Angelina Jolie y dos de sus hijos saliendo de una clínica. En las foto, Shiloh Jolie Pitt está junto a su madre y su hermana caminando con unas muletas con dificultad.

En la cuenta de Instagram @keepingupwiththepitts se ven las imagenes de la familia. Además, Angelina Jolie publicó un mensaje por el Día Internacional de la Mujer donde da detalles de lo que le ocurrió a Shiloh y también a su otra hija Zahara que fue operada.

“Pasé los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por debajo del cuchillo para una cirugía de cadera”, explica Angelina Jolie.

“Saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntos y me animaron a escribir. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos. He visto a mis hijas cuidarse mutuamente”.



“Mi hija menor estudió a las enfermeras con su hermana, y luego asistió la próxima vez. Vi cómo todas mis chicas detuvieron todo tan fácilmente y se pusieron entre ellas primero, y sentí la alegría de estar al servicio de sus seres queridos”, detallando sobre los duros momentos que vivieron sus hijas.

Además explicó que toda la familia apoyó a las chicas en sus operaciones y recuperaciones. “Sus hermanos estaban allí para ellos, solidarios y dulces. Pero en este Día Internacional de la Mujer, escribiendo desde el hospital, me encuentro centrada en mis hijas por un momento, y en todo lo que he aprendido de ellas y de otras niñas que he conocido en todo el mundo”, cerró la actriz.