Eduardo Buzzi reveló que en el campo “había vocación de paro desde noviembre”

El ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, reiteró sus críticas al paro agropecuario iniciado este lunes. En ese sentido, apuntó al “grupo de grandes sojeros“ que encabezan la medida de cuatro días. Además, aseguró que el sector que reclama “no es el campo de las mayorías”.

“Hay un grupo de 5 mil, 8 mil, 10 mil grandes sojeros que han motorizado el paro. Con el pretexto del 3% de aumento de retenciones, realizan algo que estaba planificado en noviembre. Había vocación de paro desde noviembre. Encontraron el motivo con este 3% y ahí están con una de las entidades que actuó como locomotora”.

En el mismo sentido, el dirigente remarcó entrevistado en el programa “Minuto Uno” que “algunas entidades fueron llevadas a la medida, a la rastra, caso Federación Agraria con una actitud dubitativa. La sociedad es la que juzga esto cuando hay 20 millones de argentinos que están en una situación complicada”.

Buzzi explicó en ese punto que “millones han perdido poder adquisitivo, han perdido el trabajo, han sido víctimas de una inflación galopante. Y hay que ayudarlos a entender que hay un sector peleando por rentabilidad, por privilegios y productores beneficiados por la segmentación. Es lo primero que hay que rescatar. Es lo que pedíamos en 2008”.

Por último, el referente agropecuario sostuvo que “mientras a muchos no les alcanza para llegar a fin de mes, ese campo no es el campo de las mayorías. No es el de los pequeños y medianos productores. No es el campo que debe ser parte de un proceso de recuperación de la economía en la Argentina”.

Con información de www.elintransigente.com