Alberto y el campo: "No nos van a hacer cambiar el rumbo"

El presidente Alberto Fernández volvió hoy a criticar el paro del campo. Durante un acto en la localidad de Quilmes, el jefe del Estado no ocultó su malestar con la medida de fuerza.

"Me duele mucho la intolerancia de quienes no entienden y a veces hacen paros raros", sostuvo. "No tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Por eso, la mayoría de los argentinos nos van a acompañar", afirmó.

Ante un grupo de jubilados, el mandatario advirtió: "Ténganme paciencia, no me olvidé lo que necesitan los más desamparados. Les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo".

"No vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente de la Argentina, esos son la prioridad", completó.

Fernández encabezó hoy un acto para anunciar el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para afiliados del PAMI durante un acto en el partido bonaerense de Quilmes, informaron fuentes oficiales.

La actividad se realizó en el Centro Cultural "Leonardo Favio" de esa localidad. Asistieron la titular del PAMI, Luana Volnovich, y la intendenta local, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes.

El nuevo vademécum había sido anunciado en febrero, en el marco del programa "Vivir Mejor" para proveer en forma gratuita a los afiliados al PAMI de 170 medicamentos "esenciales".

