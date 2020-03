La oposición le exige a Alberto Fernández que aclare si apoya la intervención judicial en Jujuy

El inicio del tratamiento del proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy abroqueló a los integrantes opositores de Juntos por el Cambio. Gerardo Morales encadenó reuniones para mostrarse respaldado por legisladores y autoridades partidarias del radicialismo, el PRO y la Coalición Cívica, que rechazaron la iniciativa, la tradujeron en el objetivo de la liberación de Milagro Sala y trazaron una diferenciación: la atribuyeron al kirchnerismo y a Alberto Fernández le reclamaron un pronunciamiento y una "instrucción" al Frente de Todos para que no prospere.

El proyecto presentado por Guillermo Snopek, senador peronista por Jujuy y cuñado -y rival político- del gobernador radical, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, presidida por la kirchnerista María de los Angeles Sacnun.

Los legisladores de Juntos por el Cambio exigieron el “rechazo in limine” de la iniciativa, por considerarla “violatoria” del artículo 122 de la Constitución.

Snopek remitió al aumento de cuatro a nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en 2015, propuso una “intervención quirúrgica” para “restablecer la independencia de poderes” y citó los audios de Pablo Baca, titular del cuerpo: “Reconoce que cajoneaba denuncias y manifestó que hay detenidos que no pueden ser liberados para no volver al caos de las marchas”. Sacnun aclaró de entrada que no habría dictamen y anunció un cronograma de citaciones y recolección de documentos y pruebas. Los opositores lo adjudicaron a una estrategia de “desgaste” a Morales.

Sobre la avenida Entre Ríos, se concentraron manifestantes en contra y a favor del proyecto.

Morales había dado el lunes el discurso de cierre en una jornada de diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Usina del Arte y mantuvo una reunión con los senadores en el Congreso este martes, en la previa al inicio del debate. “Corramos el velo. El proyecto de intervención carece de fundamentos constitucionales y tiene como objetivo la liberación de Milagro Sala”, aseguró el radical en los encuentros, en los que entregó documentos sobre las causas de la dirigente de la Tupac Amaru, con detención domiciliaria.

Con el objetivo de rechazar las acusaciones sobre persecución, Morales remarcó que tres de los cuatro procesos se iniciaron durante las gestiones peronistas y con funcionarios en su mayoría designados por sus antecesores Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo.

En la jornada en la Usina del Arte habían acordado empujar el pronunciamiento de Alberto Fernández y peronistas no alineados con el kirchnerismo. Al día siguiente, en el Senado, Alfredo Cornejo y Mario Negri lo pusieron en palabras.

“Creemos que esto se evitaría con una declaración categórica del Presidente, instruyendo al bloque de senadores del Frente de Todos para que no se avance con este proyecto”, sostuvo el titular de la UCR.

“Snopek solo no va ni a la esquina. El Presidente debe ser claro y contundente porque el nivel de tensión institucional no resiste un día más”, reforzó Negri. Patricia Bullrich​ -PRO- calificó la situación como “gravísima”. Anunciaron que evaluarán pedir una audiencia con Alberto F.

Morales había contado que, durante una conversación en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado le aseguró que no impulsaba el proyecto. Y lo atribuyó a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

“En algún momento Alberto va a tener que definirse y éste no es un tema aislado, forma parte del plan para garantizar la impunidad”, pasaron en limpio la posición de la coalición opositora. "Si está absolutamente convencido de que la situación es transparente, independiente, republicana e institucional, no debería tener ningún problema. No sé por qué se enoja tanto”, replicó Parrilli.

Mauricio Macri no estuvo en los encuentros, y ante las consultas algunos de los que participaron hicieron notar que tampoco lo esperaban. Más allá de las tensiones, al convocar a la mesa nacional hace tres semanas, el ex presidente había pedido endurecer la posición a las iniciativas del Gobierno en el ámbito judicial.

La decisión de los senadores de votar a favor del recorte de las jubilaciones de magistrados y diplomáticos generó discusiones internas y el espacio opositor esperará el ingreso de la reforma judicial para luego tomar posición. El radicalismo hará la semana próxima en Jujuy una reunión del Comité Federal del partido, con los titulares de las provincias. El viaje de referentes del PRO y la CC se mantuvo sin confirmación.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Martín Bravo