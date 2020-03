La China Suárez mostró la pancita en el aeropuerto de regreso al país

La China Suárez regresó a la Argentina el pasado lunes y si bien no brindó detalles de su embarazo, no pudo ocultar su pancita.

Los rumores sobre el posible embarazo de la China Suárez no cesan, y aunque la pareja no confirmó nada, con el tiempo van apareciendo detalles, como el que brindó Yanina Latorre, quien aseguró que una ecografía había revelado el sexo del bebé: un varoncito. Lo cierto es que Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña son una de las parejas de famosos más queridas del mundo del espectáculo argentino y casi todo lo que hacen son de interés para la gente.

Luego de pasar una temporada en el vecino país de Chile, la familia arribó este lunes a la Argentina, y cuando bajaron del avión un movilero de Intrusos les consultó por los rumores de embarazo. Sin brindar precisiones y con una sonrisa en su rostro, la China Suárez respondió: “Para qué me preguntan si ya lo confirmaron en todos lados. Está todo bien”. Además agregó: “No quiero confirmar nada porque no me gusta sentirme presionada”.

Sin embargo, la cámaras escoltaron a la pareja hasta el estacionamiento del aeropuerto y captaron al la China Suárez luciendo un mono blanco en combinación con una campera negra, pero su pancita fue lo que más llamó la atención. Si los rumores se confirman, la actriz estaría transitando su cuarto mes de embarazo y este sería su segundo hijo con el actor chileno.