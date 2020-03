El que no cumple la cuarentena va preso

“Si no se cumple, se estará incurriendo en un delito”, Lo anunció el presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más afectados por el avance del coronavirus. Si bien no dio demasiados detalles, el jefe de Estado adelantó que las personas que incumplan “estarán incurriendo en un delito”. Para ello, afirmó, se trabaja en una norma que se conocería durante este miércoles.

“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, aseguró Fernández en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

El mandatario planteó, además, que están analizando la posibilidad de suspender los viajes a Italia y se refirió a lo qué sucederá con los grandes espectáculos públicos porque allí “hay una posibilidad de que se propague el virus”.

Fuente: Infobae