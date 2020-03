En un nuevo aniversario de la Resolución 125 la Mesa de Enlace pidió “no repetir la historia”

Hoy se cumplen 12 años del inicio del conflicto por las retenciones móviles entre el gobierno de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el sector agropecuario, mediante la Resolución 125, que finalizó en julio de ese año con el Voto “No positivo” del ex vicepresidente Julio Cobos.

Los actuales integrantes de la Mesa de Enlace, que hoy estarán ausentes en la Asamblea Nacional que se realizará en San Nicolás y será organizada por productores autoconvocados de diferentes lugares del país, publicaron un documento en el cual pidieron “no repetir la historia”, y agregaron, “la 125 fue una voraz e institucional medida tomada por el Poder Ejecutivo, que luego estuvo acompañada por una escalada verbal y discursiva en la que se identificaba al sector agropecuario como el enemigo a vencer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los productores con expresiones degradantes”.

Y además manifestaron: “Esta medida coronaba una serie de aumentos de retenciones de los principales productos agropecuarios en los meses previos, que se sumaban a un conjunto de obstáculos y prohibiciones a las exportaciones. Todo ello se daba en un contexto de precios internacionales mucho más altos que los actuales, que no pudo aprovecharse, y que le hubiera permitido a los productores y al país generar una situación mucho más favorable. Se trató, sin dudas, de una oportunidad perdida”.

El nuevo aniversario de la 125 coincide con un nuevo conflicto por las retenciones. La semana pasada el gobierno de Alberto Fernández anunció un aumento del 10% de las retenciones a la soja y sus derivados, lo que provocó un mayor malestar en las bases de productores que se mostraron en todo este tiempo en estado de “alerta y movilización” ante la mayor presión impositiva hacia el sector agropecuario.

Hoy se transita el tercer día del cese de comercialización de granos y hacienda, que finaliza en la medianoche de mañana, y que volvió a tener un alto impacto en el Mercado de Hacienda de Liniers con tan solo 130 animales que ingresaron a dicha plaza. Ayer también hubo una baja operatoria en el mercado de granos y menos ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario.

Contexto actual

Los dirigentes de la Mesa de Enlace alertaron que la protesta se está llevando adelante en un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, con un nivel de presión impositiva que la definen como “inaguantable” e incremento de retenciones a la soja en medio de una campaña afectada por la falta de precipitaciones, con pérdidas totales de lotes en muchos casos, y en otros donde están en riesgo los rendimientos a cosechar.

En este contexto, los dirigentes proponen “establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas”, manifestaron.

Por último, se hizo referencia en el comunicado a la relación entre la sociedad y el sector agropecuario, teniendo en cuenta el apoyo de la población al campo en el conflicto por la 125: “Los argentinos ven al campo como una parte indivisible de su identidad nacional. Cuando se maltrata a los productores agropecuarios en 2008, se castigaba a todos los argentinos por igual. Prueba de ello fueron los actos masivos y populares de Rosario y del Monumento de los Españoles de aquel año, en los que confluyeron por igual productores de todo el país y ciudadanos y habitantes de zonas urbanas y suburbanas que sintieron, al igual que nosotros, que se estaba cometiendo una enorme injusticia".

Con información de www.infobae.com