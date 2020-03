Sol Pérez mostró el tatuaje debajo de la cola y estallaron las redes: “¿Qué dice el tatoo?”

Sol Pérez demostró, una vez más, que es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Y sus seguidores le agradecieron con creces.

La rubia publicó un par de fotos super sexys, enfundada en un ajustado short-pollera y un top verde militar, que deja al descubierto todas sus curvas. Y también un tatuaje, justo debajo de la cola, que, por supuesto, llamó la atención.

Entre los cientos de comentarios halagüeños de sus fans, uno abrió el diálogo preguntando: “¿Qué dice el tatoo en la pierna derecha?” Si bien no le respondieron con certeza, si aprovecharon para comentar la belleza de su esculpido cuerpo.

“Que lindo debe ser ver esa escritura de cerca”, dijo otro usuario, uno de los más de cinco millones que sigue la cuenta de Instagram de Sol Pérez. Lo cierto es que ese tatuaje, más allá del lugar donde lo tiene, que concentra las miradas masculinas, tiene una historia peculiar.

La decisión de escribir una frase tan especial estuvo motivada en algunas críticas que recibió de los infaltables “haters”. El tatoo dice: “fuck your opinion” (que se puede traducir como “a la m… con tu opinión”).



Así suma una nueva frase a su cuerpo, donde ya ostenta otras tres: “tu fuerza me hace vivir”, “amo saber que cuidas de mí”, y la cita bíblica en honor a una de sus abuelas que falleció en un accidente “bendita tu eres, 14-06-1934”.

Recientemente, Sol Pérez opinó sobre la actitud de Jazmín Stuart de interrumpir a Guillermo Andino, apoyando al conductor. “Esas cosas no ayudan, no colaboran”, dijo. “En cuanto al feminismo, hay que bajar un cambio y tener en cuenta que hay otras cosas. Estamos por un camino que está bien, falta un montón, pero hay que bajar un cambio. Es como la gente que quiere atacar la violencia con violencia. No me pareció correcto lo que hizo, desubicado“, agregó.