“Sentí una presencia”, Rocío Oliva contó la experiencia paranormal que vivió la noche de la muerte de su padre

Rocío Oliva reveló que vivió un terrorífico episodio en su cuarto el día que murió su padre y sorprendió a todos en las redes, luego de revelar todo lo que había pasado en sus historias de Instagram.

El 15 de junio de 2003, Rocío Oliva fue testigo de un hecho horrible: vio, con sus propios ojos, cómo asesinaban a su papá de un tiro en el estómago. Según relató ella, estaban en un salón de fiesta del barrio de Moreno cuando le dispararon a quemarropa. Su padre, Juan, que en aquel entonces tenía 36 años, fue trasladado de urgencia a un hospital pero no sobrevivió.

Así, en una entrevista íntima, Rocío Oliva confesó que ese día experimentó una experiencia paranormal: “Estaba durmiendo y sentí como una presencia, digamos. Yo estaba en la cama y enfrente había un placard. Sentía como un energía, como que había alguien y ese alguien era mi papá. Me asusté porque me miraba como enojado. Por ahí estaba enojado por algo, no sé, por ahí me mandé una. Entonces me dio como… fue algo rarísimo. No sé cómo explicarlo. Había una energía ahí, había alguien que irradiaba energía, era algo diferente, sobrenatural realmente”, contó en la entrevista.

Luego, explicó que despertó llorando y estaba tan desconsolada que levantó a su mamá: “Me dijo que me quedara tranquila, que estaba como soñando. Pero yo estaba sentada en la cama con los ojos abiertos. Quizás empezó como un sueño, pero cuando abrí los ojos seguía viendo una cosa que era real”.

Por otro lado, explicó que su separación en diciembre con Diego Maradona esta muy relacionado con la muerte de su papá ya que cuando le contó que ella quería reabrir el caso, “el 10” no mostró interés alguno y eso la decepcionó.