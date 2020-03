Por el coronavirus, agencias de turismo pidieron al Gobierno que declare la emergencia del sector

Debido a la crisis que atraviesa el sector del turismo, las agencias de viaje de todo el país solicitaron al Gobierno nacional que declare la emergencia económica, productiva y fiscal del rubro. Buscan aliviar, entre otros puntos, las consecuencias que también está generando la limitación del tráfico aéreo a nivel internacional producto del coronavirus.

“La gremial empresaria que representa a las agencias de viajes de todo el país pide la declaración de la emergencia que permita acceder a beneficios económicos y fiscales que alivianen la preocupante situación que atraviesa el sector”, expresaron en un comunicado desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismos (FAEVYT).

Representantes de FAEVYT mantuvieron una reunión con el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens, en la cual le transmitieron la preocupación por la acuciante situación que atraviesan las agencias y solicitaron un alivio fiscal para hacer frente a la situación económica. El impacto generado por el coronavirus ante las cancelaciones de vuelos internacionales a destinos como Roma y Miami, entre otros, crece día a día a medida que la cifra de casos contagiados aumenta en todo el mundo, en particular en Europa.

Gustavo Hani, presidente de FAEVYT, estuvo presente en el encuentro del cual también participó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, quien le transmitió tranquilidad a las partes. Asimismo, de parte del Gobierno dieron detalles de los pasos a seguir que tomará el Ejecutivo en las próximas horas y dejaron en claro que analizarán el pedido de las agencias para avanzar en una respuesta al impacto.

Si bien el diálogo recién comienza, fuentes del gobierno señalaron a ámbito.com que quedó un canal abierto para trabajar cuestiones impositivas con el fin de analizar cómo se reduce el impacto del coronavirus. Uno de los aspectos podría ser planes de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos y créditos oficiales.

Marco Palacios, dueño de la agencia Top Dest, habló con este medio a propósito de la situación del sector y de la reunión que mantuvieron con Lammens y Vizzoti en las oficinas del ministerio. "El tráfico de pasajeros y el negocio ha caído estrepitosamente, por la combinación del Impuesto País y el coronavirus. A cuenta de esto, decidimos ir a la reunión con Lammens para presentar un pedido de emergencia para el sector", explicó Palacios.

En las próximas horas, el gobierno publicará en el Boletín Oficial el decreto por el cual especificará nuevas medidas a tomar para pasajeros que viajen a países afectados por la pandemia, a quienes obligará a aislarse en cuarentena por 14 días desde el momento en que arriben a la Argentina."Estamos de acuerdo con el Gobierno en que la prioridad es la salud de la población pero sabemos que nuestro sector va a volar por los aires. A aquellos clientes extranjeros que vienen de estos lugares nosotros le tenemos que recomendar que no vengan, lo cual desandará el camino comercial ya que habrá que reembolsar los montos", agregó.

Lo mismo podrá ocurrir para quienes tengan pasajes hacia dichos destinos y decidan no viajar: "Aquellos que tenían en mente ir a países afectados, cuando vuelvan tendrán que estar en cuarentena. Entonces nos van a decir que prefieren no viajar y patearlo para adelante. Por lo tanto no voy a recibir extranjeros y tampoco venderemos al exterior. Lo que nos vamos a enfrentar entonces es que vamos a asistir a una posible desaparición de empresas de turismo".

"Sin la emergencia económica vamos a estar atrapados, sin salida", agregó Palacios. Pese a todo, destacó la postura del ministro Lammens, quien se puso a disposición y atendió el reclamo presentado. "Sentimos que del otro lado hay alguien que entiende lo que pasa. El problema es que estamos luchando contra un virus muy complejo", concluyó.

Previo al encuentro, FAEVYT informó que mantuvieron una reunión con sus representantes regionales y sectoriales “en una mesa nacional de crisis ante la situación nacional e internacional consecuencia del avance del Coronavirus (COVID-19), caracterizado en el día de hoy por la Organización Mundial de Salud (OMS) como pandemia, que limita la libre circulación de personas en 114 países, entre ellos Argentina, con consecuencias devastadoras para la industria turística”.

