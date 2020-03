A tres meses de haber dejado el Gobierno, reapareció Marcos Peña

El ex jefe de Gabinete confirmó que retomará la actividad política, pero consideró que aún no es momento de “hacer un balance”

Tras haber dejado el Gobierno hace tres meses, reapareció el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y confirmó que volverá a la actividad política.

El ex funcionario fue uno de los principales apuntados por la derrota electoral de Juntos por el Cambio. De hecho, a muy poco tiempo de haber abandonado la Casa Rosada le reveló a Infobae que aunque Mauricio Macri hubiese sido reelecto, no iba a seguir como Jefe de Gabinete. Al regreso de sus vacaciones y luego de haber permanecido tres meses alejado de los medios y de las reuniones con dirigentes opositores, Peña volvió a hablar.

Entrevistado por C5N a la salida de su departamento, confirmó que retomará la actividad política. Ante esa consulta puntual respondió: “Soy militante, siempre estoy en eso”. Sin embargo, aclaró que llegó “hace poquito”, por lo que “todavía no empecé las reuniones”.

Tras haber pasado 15 días de vacaciones en La Paloma, Uruguay, trascendió que para esta fecha reanudaría su actividad al lado de Mauricio Macri, quien alguna vez lo considero sus ojos y oídos. Su tiempo no estaría ocupado solo con un armado de un espacio opositor, sino que también se volcaría a la actividad privada con tareas de consultoría en comunicación política y campañas electorales para clientes extranjeros.

Ya alejado del Gobierno, se le consultó sobre qué dejaron los cuatro años de macrismo. “Cuando haya que hacer un balance lo haremos, ahora estoy con mi familia”, concluyó esquivo y abandonó el lugar en su auto.

De esta forma, el ex jefe de Gabinete se limitó a confirmar su regreso a la rosca política y consideró que no es tiempo de balances aún. Sin embargo, antes de dejar su cargo había admitido que “hubo una decepción” en la mayoría del electorado “porque no se mantuvo el poder adquisitivo”.

Si bien Juntos por el Cambio buscará mantener ese 40% que lo apoyó en las últimas elecciones, con un rol protagónico de Macri, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, además del apoyo de la Coalición Cívica y el radicalismo, lo que se sabe de Peña es que no se involucrará en el andamiaje político tradicional. Acompañará a su líder de manera directa y personal con una fundación dedicada al estudio y al debate de políticas públicas montada en un piso espacioso con varias oficinas, ubicada en un sobrio edificio sobre la avenida del Libertador, a tres cuadras de la quinta de Olivos, en el partido de Vicente López: la nueva base de operaciones del ex presidente.

En la fundación lo acompañarán Fernando de Andreis, el ex secretario general de la Presidencia; Darío Nieto, su ex secretario privado; Ana Moschini, su secretaria de siempre; y su flamante vocero y responsable de prensa, Gustavo Gómez Repetto, que desde diciembre reemplaza a Iván Pavlovsky.

Con información de www.infobae.com