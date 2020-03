Si no hay nada que esconder, hay que investigar

La oposición ayer saltó como leche hervida, echaron culpas y casi que no asumen errores. La ecuación es muy fácil: Si no hay nada que esconder, que se investigue, de lo contrario....

Este jueves por la mañana, como cada jueves a las 9 dio inicio la sesión ordinaria del Concejo, donde el concejal Jorge Muriel pidió hacer un minuto de silencio, para recordar a Jorge Maina, quien fuera presidente del Cuerpo y Jefe de Gabinete y falleciera el último lunes tras luchar contra una grave enfermedad.

Lo cierto es que todas las miradas estaban centradas en el debate por el pedido de informes impulsado por el bloque del PJ, a partir de los resultados arrojados por la auditoría externa de 2018.

Sucede que la previa tuvo tintes de todo tipo, con declaraciones cruzadas, acusaciones y aspectos que dejaron más dudas que certezas para el vecino y en donde si alguien quiso sacar algún tipo de rédito, todo terminó dejando a todos manchados por la sospecha de que las cosas no se venían haciendo bien. Igualmente no es lo mismo un error administrativo que uno vinculado al manejo de los dineros públicos; son cosas distintas.

El miembro informante fue el justicialista Jorge Muriel que en su argumentación señaló: “este es un proyecto de resolución que tiene una clara dirección que es poder poner luz sobre algunas falencias que se detectaron en la auditoría que comenzó allá por junio de 2018 y que ya tomó estado público y que creemos que algunas cosas ya se fueron solucionado tal como se las planteamos a usted señor presidente, antes de hacer este pedido de informes o de ingresarlo por mesa de entrada; con un claro objetivo que es poner de una vez por todas orden en los procedimientos de este Concejo. Si bien nuestro bloque no integra la administración del Concejo, que es potestad de usted señor presidente, con el secretario y prosecretaria, nos ponemos a su entera disposición para ver si podemos colaborar de una vez y por todas tenga el objetivo que allá por 2018 comenzó a través de una situación que se generó y se suscitó en esta auditoría que arrojó un dictamen. Vuelvo a decir, no buscamos chivos expiatorios ni culpables, si queremos que se cumpla con los desvíos que se detectaron, no vamos a cuestionar cómo se hizo en algún medio a los auditores. Los auditores expresan un dictamen donde muestran las falencias, algunas son graves otras son de procedimiento, volvemos a destacar que no hubo dolo y sabemos también que la administración del Concejo es bastante sencilla”, expuso el concejal.

Luego de eso pidió la palabra el macrista Raúl “Lalo” Bonino, quien fue durísimo en sus expresiones, ya que sintió que todo lo sucedido tuvo la intención de manchar su imagen, sobre todo cuando ocupó la presidencia del órgano.

Por eso y teniendo en cuenta que su exposición necesitaba de más tiempo, se propuso constituirse en comisión para que el debate pueda ser libre. Tras cerrar la comisión se procedió a la votación del proyecto de resolución que fue acompañado por la totalidad de los ediles.

EL DEBATE AL ROJO VIVO

“Lalo” Bonino señaló en sus dichos que "uno viene a la política para hacer bien las cosas, incluso a pesar de tener que hacerle frente a situaciones que no le gustan, situaciones que no le iban a gustar como hacer una auditoría, es decir hacerle la radiografía a un enfermo de hace tiempo y saber que íbamos a encontrar muchos problemas y hacerse cargo de ellos y decir estamos parados acá y queremos encarar un proceso histórico porque nunca antes se había hecho, en este sentido de transparentar y amoldarse a los nuevos procesos de gestión de los dineros públicos. Creo que esa fue la decisión que habíamos encarado en 2018 conjuntamente con el vicepresidente primero Jorge Muriel y el segundo, Lisandro Mársico, para dar un salto de calidad… Cuando uno ve que los concejales del oficialismo salen a los medios y que más allá de reconocer todo lo que se hizo, dicen que hay desvíos que detectó la auditoría; ¿desvíos de qué?.

Allí un molesto Bonino nombró cada una de las declaraciones que hicieron en los distintos medios de comunicación Jorge Muriel, Brenda Vimo y Juan Senn, poniendo en evidencia que se intentó dejar como mensaje que hubo malversación de fondos o manejos poco claros. Allí fue donde le reprochó a Muriel que el informe preliminar lo tuvieron los dos al mismo tiempo y lo leyeron juntos.

“¿Desvíos de qué?, preguntó otra vez Bonino. Y continuó: “¿Por qué hablan de estas cosas en los medios, por qué generan estas cosas con la gente, por qué esta intencionalidad de generar este manto de sospecha? Si habíamos encarado este proceso juntos, incluso con el Ejecutivo porque habíamos hablado con Amalia Galantti para poder homogeneizar todo el manual de procedimiento del Ejecutivo con el del Concejo. ¿Por qué se hace esto?

“Hay que ser responsable a la hora de hablar con los medios, no podemos tirar cualquier cosa o decir cualquier cosa, porque sino empiezan a hablar de la familia, se cae en cuestiones privadas, se cae en mentiras que lo único que hacen es no solo lastimar a la política sino lastimar a las personas”, subrayó Bonino.

