Coronavirus: Se anunciaron medidas de prevención para Rafaela

Estuvieron acompañando al Intendente, la directora del Hospital "Dr. Jaime Ferré", María Elena Imfeld; la infectóloga de la institución de salud pública, Sandra Capello; el coordinador del Primer Nivel de Atención de la Salud Subregión Rafaela, Martín Racca; el coordinador del sistema 107 Alejandro Brasca; y el subsecretario de Salud del Municipio, Guillermo Weiner.

"Estas medidas son para cuidar a todos los rafaelinos y rafaelinas. En este momento tan complejo que estamos viviendo, necesitamos ponernos a trabajar con solidaridad, responsabilidad, pensando en nosotros y en el otro", declaró el mandatario local.

También aclaró que "estamos en una etapa de contención, por eso tenemos que poner todos los esfuerzos posibles para que la población sepa las medidas y llevarlas a cabo junto al Estado".

Por otro lado, hizo referencia al encuentro del que participaron en la ciudad de Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti y al ministro de Salud del Gobierno Nacional, donde "hablamos especialmente del coronavirus que tiene a nuestra población en una alerta importante".

"Hemos traído la información de los protocolos que están llevando adelante los Ministerios de Salud nacional y provincial para ir tomando medidas enmarcadas en el Decreto Nº 0202/20 que ha sido publicado esta mañana", manifestó.



Responsabilidad de todos

Castellano enfatizó que uno de los aspectos más importantes en esta etapa que es la contención, radica en "la responsabilidad pública. Todas aquellas personas que hayan viajado a algunos de los países que tienen circulación activa de coronavirus, tienen que estar indefectiblemente 14 días en aislamiento. Este se debe a que están en peligro de contagiar al resto de la población".

Además, hizo hincapié en denunciar los casos que se conocen de personas que volvieron del exterior y no están cumpliendo con la cuarentena: "Vamos a actuar primero en la concientización. Después, con el Decreto Nacional firmado por el presidente Alberto Fernández, vamos a trabajar sobre la acción penal de las personas que no cumplan con el aislamiento. Esta es una de las recomendaciones más importantes porque todavía estamos en la fase de contención".

Desde el Estado local se emitirá un decreto para la suspensión de todas las actividades municipales de asistencia masiva. Esta suspensión alcanza a aquellas actividades que no siendo municipales, se desarrollen en un espacio municipal. Estas medidas no tienen límite de tiempo. Esta fase de contención nos permiten, todavía, tomar medidas que pueden parecer exageradas pero son necesarias tomar para evitar que el virus entre en la ciudad".

Asimismo, "aconsejamos al ámbito privado y organizaciones no gubernamentales para que eviten realizar actividades que tengan que ver con la masividad de asistentes porque el contagio se produce fácilmente hasta dos metros".

Y volvió a remarcar la importancia de suspender "aquellas actividades donde sabemos que van a asistir personas provenientes de otros países donde está extendida esta pandemia".

Por último, dejó abierto el diálogo con el Concejo Municipal para sancionar una Ordenanza sobre la información que puedan brindar agencias de turismo, hoteles, estaciones de ómnibus, es decir, todos los lugares de ingreso de personas que hayan viajado y puedan permanecer en la ciudad para que con esa información se pueda actuar y cumplir el protocolo.

"Siempre, lo más importante sigue siendo cuidarnos entre todos y apelar a la responsabilidad, especialmente a la solidaridad para cuidarnos. El período de verano favorece porque el virus muere más rápido, pero esto no evita que haya contagio", finalizó Luis Castellano.



Restricciones

Sobre los límites de las restricciones dispuestas, Luis Castellano dijo que "por ahora es sin tiempo, si esto escala, a lo mejor la restricción sea mayor. Si mejora dentro de un tiempo, quizás podamos volver a la normalidad". Además, aclaró que las clases en los jardines municipales "seguirán de manera normal".

En cuanto a la prohibición de reuniones privadas, fiestas en bares y boliches y de quinceañeras organizadas por empresas de turismo, el titular del Ejecutivo local sostuvo que "hasta hoy, no tenemos herramientas legales para suspender lo privado ni lo que hacen las ONG. A partir del Decreto que comunique el Presidente, veremos las acciones a tomar. A lo mejor la realidad cambia y tengamos marco legal para hacerlo. Hoy lo que podemos hacer es aconsejar que los privados y las ONG hagan lo mismo".

Sobre el mismo tema, Sandra Capello acotó que en esos casos es importante "consultar a las personas involucradas en el festejo y evitar que sus invitados provengan de una zona endémica. La responsabilidad social es de cada individuo".



Sin casos sospechosos

Por su parte, Martín Racca explicó que aún se atraviesa una interfase de contención pero, en cualquier momento, se puede pasar a la fase de mitgación.

Por este motivo, destacó la importancia de "detectar oportunamente los casos, minimizar la transmisión evitando la diseminación, fortalecer los acuerdos efectivos y de gobernanza sanitaria junto a todas las jurisdicciones, preparar y fortalecer las necesidades del sistema de salud, proporcionar la información oportuna, transparente y basada en la evidencia, asegurar una respuesta proporcionada y contribuir de una atención adecuada".

Racca dijo que un "caso sospechoso se considera a persona que haya viajado a Europa toda, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón e Irán, que presente un cuadro febril y uno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria. También es sospechosa una persona que presente estos síntomas y haya estado en contacto con alguien diagnosticado de coronavirus".

Y aclaró que Rafaela no entra de la categoría de casos sospechosos. Si bien hay personas aisladas de forma preventiva, no son casos sospechosos, es decir que no presentan ningún síntoma.



Recomendaciones para la preparación local

Marín Racca habló de la vigilancia sanitaria que se va a desarrollar en los puntos de entrada a la ciudad junto a la preparación del sistema de salud, el diagnóstico oportuno, la vigilancia epidemiológica, el control de contactos, la comunicación de riesgo y el establecimiento de un comité de emergencia federal.

"No tenemos vacuna, tratamiento específico, sí acciones para hacer. En medicina, la prevención primaria son medidas económicas, al alcance de la mano y las más efectivas. La prevención primaria es aquella que se realiza antes. Esto incluye el lavado frecuente con agua y jabón, cubrirse la nariz al toser y estornudar con el pliegue del codo o pañuelos que rápidamente se descarten, ventilar los ambientes y limpiar frecuentemente las superficies, comunicarse de inmediato con un centro de salud ante la presencia de los primeros síntomas", agregó.

Con respecto a las escuelas: "En esta fase se aconseja continuar con el ciclo escolar y monitorear la situación epidemiológica, por ejemplo los contingentes que hayan viajado al exterior y están en aislamiento en sus casas. Si llega a haber presencia de fiebre o síntoma respiratorio, no asistir al establecimiento escolar. Ante la presencia de un caso confirmado en una escuela, se declarará el cierre del establecimiento por 14 días. Estas son las medidas en cuanto a educación que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación".

Los viajeros que provienen de los lugares anteriormente mencionados, "deberán quedarse 14 días en aislamiento en su casa, sin concurrir a ningún lado".

María Elena Imfeld adelantó que "probablemente se tomen otras medidas en función de cómo avance la enfermedad. Esta información es muy dinámica, es decir que lo que se escuchó ayer, puede modificarse hoy o mañana. Por eso, apelamos a la responsabilidad en la comunicación. Y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de no afectar a la salud pública porque estamos todos involucrados en esto".



Recomendaciones para mayores de 65 años

La Directora del Hospital apeló a "proteger el grupo más vulnerable, para eso se adelantó la vacuna antigripal. Están por llegar desde la Nación a cada provincia las vacunas. Mayores de 65 años deben recibir la vacuna antigripal y antineumococo como esquema de vacunación obligatorio. En este sentido, se adelantarán los tiempos con respecto a años anteriores".

Por otro parte, aconsejó a los adultos mayores "no asistir a espectáculos, no viajar a áreas de transmisión. Si alguien tiene algún familiar institucionalizado en un geriátrico y presenta algún síntoma como tos, catarro, moco, fiebre, se aconseja no visitar a ninguna persona. Por favor no expongan a los abuelos y abuelas, que es la población más vulnerable".

También dejó en claro que "las vacunas no previenen el coronavirus, lo que hacen es que permiten que no se confundan los síntomas, ya que los abuelos y abuelas son más vulnerables a las influenzas".

En referencia al manejo que debe tener el personal que desarrolla labores en los geriátricos, María Elena Imfeld comentó que "ellos saben cómo manejarse ante los cuadros respiratorios porque los abuelos frecuentemente los tienen". Acotó que "mientras ninguno de los abuelos internados haya tenido antecedentes de viajes o sus familiares los hayan visitado luego de un viaje y tengan síntomas, se aplicará el protocolo habitual que es el lavado de manos frecuente, no utilizar barbijo, excepto en algún caso particularmente indicado, porque el abuelo que tose no necesita estar aislado sino un ambiente ventilado y superficies limpias".



Protocolo en el Hospital

Cuando se pase a la fase de mitigación, Imfled contó que "los enfermos de coronavirus, algunos tendrán tratamiento domiciliario, quizás el 80 por ciento con formas leves, a los cuales aconsejamos no trasladar al nosocomio. También se realizará la internación de pacientes graves o complejos".

"El Hospital se reunió con la infectóloga, los jefes de servicio involucrados, las clínicas médicas, guardia central, terapia intensiva. El objetivo fue adecuarse y preparar un plan de contingencia desde el ingreso del paciente al nosocomio con un consultorio destinado específicamente a recibir el paciente febril, la instrucción al personal administrativo que recibe al paciente con las preguntas claves de la consulta", relató.

"Si el paciente presenta los síntomas y tiene la noción de foco, será derivado a un consultorio donde el médico determinará los análisis y la placa de tórax correspondiente, evitando la circulación por todo el hospital para no exponer al resto de la gente. Tenemos que proteger dos aspectos: al paciente y al personal de salud. Estamos trabajando en cómo va a circular el paciente y si requiere internación, inmediatamente será destinado al aislamiento que corresponde", dijo la doctora.

Después, solicitó que "el paciente que venga por su cuenta, lo haga acompañado y que no se baje al nosocomio, sino que el acompañante proporcione al personal administrativo los síntomas y allí le daremos un barbijo al enfermo, que es quien no tiene que diseminar las gotitas a través de su tos o estornudo".

"Cada efector de salud tiene un protocolo interno. Las personas que consulten con su médico particular, se les recomienda que en primer lugar, lo hagan telefónicamente. También se solicita que la consulta sea telefónica, llamando al 107", expresó.



Consulta telefónica

La consulta telefónica es al número gratuito 107 donde un radioperador se ocupará de identificar al paciente sospechoso.

A través de este canal de comunicación, "el paciente va a ser instruido para que se comunique telefónicamente con su médico o nosocomio con el cual quiera adherir. Se tiene que colocar un barbijo y si no lo tuviera, se tiene que poner un pañuelo para cuidar de no contagiar al resto", manifestó Alejandro Brasca.

"Es muy importante que cuando llegue al nosocomio o consultorio del médico, no debe dirigirse a la sala de espera porque va a contagiar al resto. Se debe comunicar telefónicamente, bajar un familiar y esperar las indicaciones del nosocomio que activará el protocolo. En el caso del paciente que requiera asistencia médica, será trasladado por el servicio de ambulancia", finalizó.