Los supermercados reconocieron un fuerte salto en la demanda, pero dicen que los precios no van subir y que garantizan el abastecimiento

Colas de hasta dos horas en los supermercados, changuitos llenos como en las mejoras épocas de consumo. Clientes en busca desesperada de alcohol en gel, todo tipo de producto de limpieza y alimentos no perecederos para aguantar los posibles días de aislamiento, que en algunos casos ya es obligatoria.

El rápido avance del coronavirus y la cantidad de casos que ya se han registrado en el país, ya no sólo importados, está generando múltiples consecuencias en la economía. Una de ellas es la reacción de la población frente a lo que puede implicar, en el corto plazo, una cuarentena total. Los consumidores se agolpan en las sucursales de los supermercados para llevarse de todo, pero particularmente productos vinculados con la desinfección.

Consultadas fuentes de diversas cadenas reconocieron un salto fuerte en la demanda en los últimos días y también admitieron que en el caso del alcohol en gel, también hay faltantes. Desde una de las empresas afirmaron que en las últimas dos semanas se duplicó la venta de este producto, cuando debería haber bajado en torno a 40% si no fuera por el coronavirus. Y no creció más porque no había más stock, agregaron desde la firma, al tiempo que dijeron que también los clientes buscan mucho repelente por el dengue.

Con respecto al resto de los productos, en general, las cadenas dicen que no creen que haya problemas de stock y aseguran que no hubo aumentos de precios en los últimos días.

El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, reconoció que “ha habido un incremento de la demanda, tanto en el canal normal como el online, que ya se preveía debido a lo que sucedió a nivel internacional”.

De hecho, afirmó que “se estuvo trabajando en las últimas 48 horas en el mantenimiento de stocks” y que “si bien puede haber algún faltante en alguna sucursal, todas las cadenas tienen el foco en garantizar la rápida reposición de los productos que más se están demandando”. De todas maneras, buscó transmitir tranquilidad en cuanto al abastecimiento y sostuvo que “se están generando más pedidos y por ahora la industria está respondiendo”.

Pero no es sólo el alcohol en gel, que no sólo no hay en muchos comercios sino que se vende a precios altísimos pese al control aplicado por el Gobierno. Los consumidores llenan los changuitos con productos de almacén no perecederos como aceite, harina, fideos, arroz, agua, leche larga vida, conservas. También buscan papel higiénico, toallitas húmedas, jabón de tocador y pañuelos descartables. La lavandina, el alcohol y todos los productos vinculados con la higiene están al tope de las búsquedas, dijeron en otra cadena de supermercados, en donde reconocieron que crecieron fuertemente las ventas en los últimos días ante el temor de la población.

“El consumidor está stockeandose de productos no perecederos y de productos de limpieza para seguir manteniendo la prevención y la desinfexión. También se volcó masivamente a la compra digital para evitar las concentraciones de gente. Hay una psicosis que vemos que se va a intensificar cuando en algún momento determinen que las clases se suspenden”, plantearon desde una tercera cadena de supermercados.

Desde esa empresa, afirmaron que el carrito del supermercado se ve lleno de productos de almacén y de limpieza y este último rubro venía muy golpeado. “La gente compraba lavandina y detergente y ahora comenzó a comprar productos de más valor para la desinfección, como por ejemplo las toallitas húmedas”, dijo la fuente consultada.

“Hay bastante más gente comprando, le pido a todos que actúen con prudencia, que no se enloquezcan, no va a faltar mercadería”, dijo esta tarde, en declaraciones a Radio 10, Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo. “No hay peligro de desabastecimiento, el único tema que tenemos es que la gente se pone nerviosa, quiere salir a comprar todo y lo único que hace es perjudicarse ellos y a lo demás hasta que vuelva la nueva reposición”, aseguró.

Explosión online

Con el propósito de fomentar esta tendencia, Walmart decidió bonificar los envíos a domicilio y dispuso duplicar los cupos de envío por franja horaria para garantizar una mayor cobertura. Además, se facilitarán las compras con medios de pago electrónico, incluyendo Mercado Pago y a través de sus socios de última milla: Glovo, Rappi y PedidosYa, informó la cadena norteamericana.

Consultada por Infobae la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, aseguró que “la gente está asustada y se está llevando más mercadería que lo normal”. “Tienen miedo, en horas pico están comprando más cantidad de enlatados, fideos, arroz, azúcar, mucha harina. Pero ya los mayoristas nos aseguraron que tienen stock para rato, por lo que no va a haber desabastecimiento”, intentó tranquilizar la dirigente.

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), Alberto Guida, aseguró que por ahora en los comercios adheridos a la entidad no se percibe una situación generalizada de mayor demanda, salvo algunos casos aislados, y que lo que sí está en falta es el alcohol en gel y el repelente debido a la alta demanda inesperada.

“No hay situación de demanda fuera de lo normal. Puede haber algún desaforado que entra en pánico y que compra el doble por prevención, pero no lo estamos viendo de forma generalizada”, señaló Guida. De todos modos, advirtió que “esta situación del coronavirus pueda llevar al acopio para aquel que tenga más poder adquisitivo”, pero afirmó que no ve riesgos de desabastecimiento, ya que “las empresas proveedoras están ávidas de venta”.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Natalia Donato