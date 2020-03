“Tenemos explotados los teléfonos con denuncias por gente que no cumple la cuarentena”, aseguró la titular de Migraciones

Este sábado comenzaron los operativos de ese organismo gubernamental en hoteles de la Capital Federal y de varias provincias para dar con los extranjeros. Así lo expresó en su cuenta de twitter el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro: “Los argentinos que regresaron desde Europa, EE.UU, Corea del Sur, China e Irán y también los extranjeros que ingresaron al país desde esos destinos deben cumplir con el decreto presidencial de cuarentena por 14 días. En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) está remitiendo a todas las provincias la información de personas que deben estar en cuarentena para que las autoridades competentes constaten su cumplimiento. Además, la DNM realiza inspecciones de oficio para constatar que los extranjeros procedentes de los destinos mencionados estén cumpliendo con la cuarentena”

Por estas horas, además, el gobierno estudia medidas más fuertes para evitar el ingreso de personas que han estado en los países que tienen prohibido arribar a la Argentina, para que no lo puedan hacer a través de un tercer destino.

La titular de Migraciones añadió: “Nosotros hacemos el control de permanencia de oficio en empresas, bares y hoteles para evitar que haya extranjeros de manera ilegal en el país. El nuevo decreto del gobierno nos da otras potestades. Por ejemplo, la facultad que nos da la autoridad sanitaria de controlar que los extranjeros que ingresan en la Argentina están cumpliendo efectivamente el período de 14 días de aislamiento”.

En cada jurisdicción trabajan junto a las respectivas policías, yendo a los hoteles y obligando a los pasajeros a mostrar sus pasaportes para verificar su fecha de entrada y si se encuentran en las habitaciones. “De todas maneras, nosotros tenemos el dato de la fecha en que ingresaron al país. De no observar el aislamiento en los últimos 14 días, se labra un acta y se hace una denuncia al juzgado que corresponda, que nos tendrá que instruir para que expulsemos del país a estas personas. Si son asintomáticas, hay una resolución del Ministerio de Salud que indica que podrán regresar a sus países de origen”.

Por estos días, los extranjeros que son asintomáticos pueden volver en sus líneas de bandera. De hecho, ya se han comunicado desde España para establecer un sistema similar al que nuestro país llevará adelante a partir del martes 17 de marzo. Pero después de esa fecha, sólo podrán tener un lugar asignado en los vuelos de Aerolíneas Argentinas que vayan a buscar a nuestros compatriotas, ya que será la línea de bandera la única autorizada a aterrizar en los aeropuertos internacionales de nuestro país.

Por otra parte, los argentinos que han llegado del exterior y deben cumplir con el período de dos semanas de cuarentena también están bajo la lupa. El ministro del Interior, a través de Migraciones, le envió a los organismos de salud provinciales y de Capital Federal el listado de todas las personas que ingresaron en los últimos 15 días. “Según lo instrumente cada gobernador será la constatación que lleve a cabo cada provincia”, indicó Carignano.

Ante las denuncias que se hicieron a los teléfonos 107 (SAME) y 147 sobre personas que no cumplían el período de cuarentena, Carignano le dijo a Infobae que “hablé con D’alessandro (Marcelo, Secretario de Seguridad porteño) y me dijo que no paraban de recibirlas. Nosotros en Migraciones estamos explotados de recibir denuncias anónimas también. Por supuesto, hay que constatar que sean reales. y por eso estamos permanentemente online con los juzgados. Si se trata de un extranjero, podemos actuar de oficio”.

Por estas infracciones, ya hubo tres detenidos en la provincia Santiago del Estero. Y en la Capital Federal, problemas con una pareja de ingleses que no querían acatar el período de aislamiento.

El Código Penal, en su artículo 202 indica que puede ser penado con entre tres y 15 años de cárcel quienes propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa". En tanto, el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”, y en el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte “se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años”. En tanto, el artículo 205 destaca: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Asimismo, el día viernes, y por indicación del presidente Alberto Fernández, los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Seguridad, Sabina Frederic, verificaron la situación en el Paso Fronterizo terrestre de Iguazú junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, donde funciona el segundo punto de ingreso más importante del país, con una circulación de más de 11 millones de personas por año.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Hugo Martín