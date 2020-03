Eva de Dominici apareció rubia y con pelo corto (e impactó a todos)

Eva de Dominici compartió en su cuenta de Instagram una foto luciendo un nuevo y particular look que desconcertó a todos ¿Peluca o real?

Eva de Dominici sorprendió a todos cuando, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto con un nuevo look que lejos está de asemejarse a lo que venía mostrando en sus redes sociales.

La actriz siempre fue vista con una larga cabellera morocha que siempre la caracterizó no solo en su vida privada sino también en los papeles que encarnó en las distintas películas y series en las que estuvo trabajando.

No obstante y apelando a un radical cambio de look, en la última foto que subió a sus redes se la vio con un drástico cambio de look. Pelo corto y rubio, maquillada y con los labios pintados de rojo fuerte, sorprendió a todos su seguidores.

La publicación cuenta con tres fotos distintas y ningún tipo de pie, epígrafe o comentario que de un indicio de si se trata de un cambio permanente o un cambio temporal. Algunas personas en los comentarios comenzaron a debatir si se trataba, o no, de una peluca.

Entre tanto, la publicación alcanzó rápido los más de 28 mil me gusta en apenas una hora de haber sido hecha y una catarata de comentarios en donde no solo se debatieron el tema del pelo sino que también elogiaron y halagaron a la actriz de apenas 24 años.

Esta es la primera vez que Eva de Dominici se muestra con un cambio de look tan radical. Desde la creación de su cuenta de Instagram y exceptuando las fotos que subió caracterizada de sus distintos personajes, nunca había mostrado ni si quiera un pronunciado corte de pelo.