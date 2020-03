En Rafaela no hay riesgo de desabastecimiento

COMUNICACIÓN CÁMARA DE SUPERMERCADOS

Al Público en general, y en el marco de la situación coyuntural que estamos atravesando, queremos transmitir ABSOLUTA TRANQUILIDAD a la población en cuanto al abastecimiento, aclarando que NO hemos recibido ningún indicio ni información de corte de entrega de mercadería, ni hay faltante de la misma, la situación es normal.



NO HAY RIESGO DE DESABASTECIMIENTO, todos los productos de primera necesidad están garantizados.



Pedimos al público consumidor, que en el marco de la racionalidad y conciencia, evitemos tumultos y grandes aglomeraciones en nuestras superficies comerciales, solicitando a los clientes que sean solidarios y responsables al hacer sus compras solo para consumo familiar y en las cantidades normales para no generar el desabastecimiento.



Acompañar con coherencia cada una de las medidas adoptadas por el gobierno, es parte de nuestro deber como ciudadanos, cada uno desde el rol que le corresponde.

"Acá la situación es absolutamente normal" dijo Francisco López, de Supermercados Pingüino. El empresario dio cuenta que no hay indicio por sí, ni tampoco por parte de los proveedores. La única faltante -transitoria- es la vinculada con alcohol en gel y elementos de asepsia. Esto es porque los fabricantes están proveyendo al estado y sus respectivos nosocomios.