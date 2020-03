Dolor por la muerte de un joven entrenador español de Málaga

Atlético Portada Alta, club de Málaga, comunicó en sus redes sociales la muerte de Francisco García de coronavirus. Se trata de un joven entrenador que estaba al frente del equipo infantil de la institución y tenía tan solo 21 años.

El DT murió el domingo por la tarde en Málaga y se conoció que días atrás había dado positivo en las pruebas a las que fue sometido por COVID-19. Francisco García pertenecía al grupo de riesgo ya que era un paciente oncológico y presentaba patologías previas.

El club lo despidió así en las redes sociales: "Desde el Atlético Portada Alta queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García que nos ha dejado, por profunda desgracia, en el día de hoy. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo , pero seguro que lo haremos, por ti".

España sumó en el primer día de confinamiento por el "estado de alarma" casi 1.000 nuevos contagios por coronavirus, un incremento algo menor respecto al día anterior que sitúa el número total de infectados en 8.744, mientras se produjeron nueve víctimas mortales más, elevando el global a 297 personas, informaron hoy las autoridades sanitarias.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, aseguró que "el escenario más pesimista indica que seguiremos diez días más subiendo los casos".

La situación "no ha cambiado radicalmente", remarcó Simón en conferencia de prensa tras la reunión del comité de seguimiento técnico de la evolución de la pandemia, que presidió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

No obstante, "si seguimos con las medidas es muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Pero no lo observaremos hasta dentro de tres o cuatro días como mínimo", advirtió el experto.

Asimismo, Simón subrayó que "el incremento de contagios está suponiendo un estrés para los servicios sanitarios y hay un mayor riesgo de que la situación se extienda a otras zonas, y esto es lo que hay que tratar de evitar".

"No hay que hacer nada extraordinario salvo las medidas de higiene y distanciamiento social. No hay que preocuparse más, ni entrar en pánico", insistió el experto, quien explicó que "no es necesario ir al supermercado con mascarilla y guantes, ni limpiar los zapatos antes de entrar en casa".