La encargada de un bar quedó detenida por violar las restricciones por el coronavirus

Después de varias denuncias de vecinos, la Policía de la Ciudad detuvo esta madrugada a la encargada de un bar de Palermo porque lo mantenía abierto pese a las medidas implementadas para combatir el coronavirus. Al momento de su detención, se negó a desalojar el local, que estaba excedido de público de acuerdo al cupo establecido y había adulterado supuestamente la habilitación para que se transformara en un boliche bailable.

Según informaron fuentes policiales, la mujer, de nacionalidad argentina y de 34 años, era la encargada del bar Baires VIP, ubicado en Avenida Córdoba al 4042. Tras ser arrestada fue trasladada a la alcaidía N° 15.

Los voceros relataron que ante las denuncias de que en el local estaban violando las normas para combatir el coronavirus, implementadas por los gobiernos de Ciudad y Nación, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar. Los agentes vieron que el local permanecía abierto y con clientes adentro. Y hasta señalaron que había menores de edad. Después de observar la situación ingresaron y le colocaron las esposas a esta mujer que ahora se encuentra en libertad.

El procedimiento, realizado esta madrugada, estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control, junto a personal de la Policía porteña que efectuó controles en boliches bailables y bares.



Luego de consultar con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la mujer fue detenida y se negó a cerrar el bar. Inmediatamente se la trasladó para tomarle indagatoria por infringir el Capítulo IV del Artículo 205 del Código Penal en los Delitos contra la Seguridad Pública.

El artículo 205 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Tanto en Nación como la Ciudad dispusieron decretos para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.



Durante la tarde de hoy, la mujer prestó declaración ante el fiscal, quedó imputada por violación al artículo 205 del Código Penal y luego fue puesta en libertad con la notificación de que en caso de incurrir nuevamente en la misma falta quedaría presa. Intervino en la causa la fiscalía porteña N° 8, a cargo de Maximiliano Vence.

Este caso se suma a otros, como el del vigilante de seguridad de un edificio de Vicente López que fue ferozmente golpeado por un residente del complejo de departamentos que no quiso cumplir el protocolo de aislamiento después de regresar de Estados Unidos. El video de la golpiza se viralizó rápidamente y hasta el presidente, Alberto Fernández, repudió el hecho. “Un tonto no va a poner en peligro a la Argentina”, dijo ayer Fernández en conferencia de prensa después de informar sobre la suspensión de las clases a nivel nacional.



Otro de los casos que tomaron notoriedad pública se dio en la localidad cordobesa de Alejandro Roca. Un hombre arribó al país desde Estados Unidos y salía de su casa y no cumplía con la imposición decretada. Los vecinos comenzaron a tener pánico de que estuviera infectado por el COVID-19 y se organizaron para poner un freno a sus salidas. Primero le dijeron que por favor se encerrara, pero el hombre no hizo caso. Después le acercaron la inquietud a la comisaría local y fue intimidado de manera informal, según relataron, y el hombre persistía en no cumplir el aislamiento.

Ante esto, los habitantes de Roca se agruparon y decidieron denunciarlo formalmente en la comisaría local. Después de la acusación, la Justicia decidió que el hombre debía estar vigilado por la policía para que no salga de su domicilio.

Fuente: Infobae