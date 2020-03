Tenemos que denunciar a quienes no cumplen la cuarentena

Es hora de que tomemos las cosas con la responsabilidad que se merece. Estamos viviendo momentos muy difíciles en donde no está en juego las cuestiones que habitualmente nos sumen en las discusiones y las disputas.

Lo que está en juego es la salud de la población, de la Nación en su conjunto, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos y nietos.

Una vez nos merecemos ser responsables y no fallarle al futuro.

Hay que denunciar a quien no cumpla con la cuarentena, no queda otra, no importa que sea nuestro amigo o nuestro pariente, tenemos que actuar con dureza, lo tenemos que hacer en defensa propia y en la de nuestros afectos más preciados, lo tenemos que hacer por nuestros conciudadanos.

Es hora de respetar las recomendaciones del Gobierno Nacional, no nos tiene que importar el color político del mismo, tenemos que ser inteligentes y en esta no tiene que haber grieta.

Nuestros jóvenes tienen que entender que no están de vacaciones y hay que prohibirles las reuniones con sus amigos, no sirven de nada las mismas y ellos que son tan tecnológicos que agudicen el ingenio y se comuniquen en forma electrónica.

Los padres tenemos la obligación de ponernos los pantalones largos y actuar como lo que somos: Padres, mayores de edad, los encargados de darle la educación y por sobre todo el ejemplo.

Lo que está pasando no es joda, la salud de la población está en riesgo y en nosotros está parte de la solución.

Hagamos lo que nos corresponde, se enoje quien se enoje, seamos responsables

UN HOMBRE DENUNCIÓ A SU HIJA POR NO CUMPLIR LA CUARENTENA

A pesar de la obligatoriedad de cumplir cuarentena al llegar de un país de alto riesgo como los EEUU y del pedido unánime del Gobierno y organismos de salud, una mujer se negó a cumplir la cuarentena y fue denunciada.





Lo llamativo de este caso registrado en el barrio porteño de Liniers es que la denuncia judicial la hizo el propio padre de la mujer, preocupado porque su hija pudiera afectar la salud de otras personas en caso de estar infectada de coronavirus, al margen de que ella no presentaba síntomas relacionados a la enfermedad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que designar agentes de guardia rotativa para ubicarlos en la puerta de la casa de la mujer en el barrio porteño de Liniers para que cumpla con el aislamiento correspondiente.

El padre de la implicada, dueño de una carnicería, la denunció luego de que la joven de 25 años se negara a cumplir la cuarentena en su domicilio de la calle Emilio Castro al 5.900. La mujer, lejos de aislarse, se presentó en el local comercial familiar y tuvo contacto con clientes y empleados.

Ante la consulta con el Juzgado Federal Número 8 del Doctor Martínez y ante la Secretaría Número 15 de la Doctora Lara, se notificó la desobediencia de la mujer, y se dispuso el envío de un móvil policial de la Comisaría Vecinal 9 A para que complete los catorce días de aislamiento y el cierre del local, a modo de prevención.

Respecto a la carnicería del padre, la justicia dispuso su cierre y que los empleados permanezcan en cuarentena en sus respectivos domicilios de forma preventiva.

Fuente: El Once