“Ninguna sentencia va a reparar el mal que le causaron”: habló el mejor amigo de Juan Darthés

Desde que se conoció la denuncia por violación de Thelma Fardín a Juan Darthés, que el actor se refugió en Brasil, para evitar ser detenido por Interpol, luego de que se emitiera un pedido de captura internacional.



En el programa “Intrusos”, Rodrigo Lussich, actualizó la información sobre el acusado: “Algo pasó entre Darthés y Burlando. Burlando lleva semanas sin hablar con Darthés. Sin embargo tiene la férrea decisión de seguir acompañándolo en su defensa y planea un viaje a Nicaragua. Burlando dice que la causa está parada y que nada se ha hecho al respecto, y quiere que se levante el alerta roja”.

A las novedades, se le sumó por primera vez, la palabra del mejor amigo del actor, Germán: “Hasta que no tengamos en mano una sentencia atestando su inocencia, Juan no va a hablar. Ahí será el momento, mostrar documentos y decir quiénes lo usaron para limpiar su imagen y quiénes firmaron notas mentirosas por maldad o por no saber hacer su trabajo. Hasta ese momento no es necesario alimentar caranchos”.

Y continuó: “Nuestra sociedad vive un momento en el que todos hablan pero nadie escucha. El mal que le causaron a Juan no habrá sentencia que lo repare”.

Con toda la información reunida sobre Juan Darthés, Lussich analizó: “Ellos están seguros que en algún momento será declarado inocente, y ahí comenzarán una especie de caza de brujas que incluya a todos los que él cree que lo dañaron”



Lo que sorprende por estos días es el evidente distanciamiento que se generó entre el actor y Fernando Burlando, quien se convirtió en su abogado defensor, luego de que Ana Rosenfeld haya renunciado al caso.