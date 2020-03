Paula Chaves habló de la versión de que no quiso ir a PH por Pampita: "Tengo la mejor; no fui porque me sentía mal"

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con la nueva temporada de PH Podemos Hablar. Para el primer programa, la producción había logrado reunir a muchas estrellas: Paula Chaves, Carolina "Pampita" Ardohain, Florencia Peña, Fernando Burlando, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés "Chapu" Nocioni. Sin embargo, la conductora de Bake Off finalmente no fue parte del ciclo.

En redes sociales, comenzó a circular la versión de que la modelo no habría querido compartir el programa con Pampita debido a su estrecha amistad con Eugenia “China” Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña. Ciudad habló con Paula, quien rápidamente salió al cruce de los comentarios.

-Ay, es mentira. Hablé con Telefe y les pedí de no ir porque me sentía mal y al estar embarazada no quería exponerme. Preferí quedarme tranquila en casa, tengo cero problema con ella y compartí un montón de trabajos.

-¿Fue por el coronavirus entonces?

-Fue más porque estoy embarazada y no me sentía bien. Si no hubiera estado embarazada, me bancaba el malestar e iba de todas formas. Pero estando embarazada, con tooodo lo que está pasando y las recomendaciones que están dando, si tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, prefiero hacerlo. Entonces hablé con el canal y me dijeron que no pasaba nada, que me quedara tranquila y me entendían, y por eso me quedé.

-Ah, ok, no fue por la pandemia.

-No fue puntualmente por el coronavirus porque las medidas de precaución estaban tomadas, pero es un todo. El contexto en general. Me quedé en casa porque no me sentía bien, agradecí la invitación, pero lejos de lo que se dijo. Si trabajé un montón de tiempo con ella en ShowMatch, tengo la mejor, no pasa absolutamente nada. No fue por eso.

-¿Avisaste unos días antes de la grabación o el mismo día?

-Dos días antes avisé. Se iba a grabar la semana pasada y ahí estaba todo ok, pero como se suspendió y se pasó a la semana siguiente, yo justo medio que me engripé y preferí quedarme en casa. Fue nada más que eso.