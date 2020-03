Enfático pedido del Presidente: “Las licencias no son para que salgan a pasear: quédense en sus casas”

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a licencias laborales que dispuso el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus y cuestionó que algunas personas utilicen esta medida para vacacionar. “No estamos de vacaciones, no son licencias para pasear, sino para quedarnos en casa y cuidarnos a nosotros y a nuestros hijos”, expresó.

Según lo dispuesto por el Gobierno, las licencias laborales corren para quienes integren las Plantas Permanentes o Plantas Transitorias, sea personal de Gabinete, contratado temporal o tenga cualquier otra “vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” con el Estado “a fin de que realicen sus tareas habituales u otras análogas en forma remota”.

También -tanto en el sector público y privado- en mayores de 60 años; embarazadas; personas con enfermedades respiratorias crónica o que presenten enfermedades cardíacas; y aquellos que padecen de inmunodeficiencias, diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o que tienen expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

En esta línea, el Presidente, en diálogo con radio Metro, afirmó: “Disfruten de estar en sus casas con sus hijos, si esto lo convertimos en una oportunidad turística fracasamos, no tiene sentido”. “Por eso -agregó-, “la necesidad es que todos seamos responsables; está en nosotros poder resolver este tema el tema, no podemos no poder hacerlo, tenemos que ser una sociedad madura, tenemos que poder hacerlo”.

Para Alberto Fernández, el coronavirus abrió la posibilidad “de trabajar juntos y postegar los deseos personales”. “Espero que podamos pensar en los intereses en conjunto, es una oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos?, de esto nadie debe sacar rédito”, expresó.

Durante otro pasaje de la entrevista, el Presidente adelantó una de las medidas que se anunciarán hoy en el marco de la pandemia del coronavirus, dirigida a los sectores que aumentaron precios de insumos médicos y alimentos en las últimas semanas como respuesta al aumento de la demanda de esos productos.

"Sépanlo. Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios”, adelantó, y añadió: "En un rato, cuando conozcan las mediadas económicas, van a ver cómo hemos puesto a trabajar a todos en conjunto para ir contra los especuladores, contra los que suben los precios indebidamente, contra los que acumulan mercadería para esperar un mejor precio y venderlas mas caros. Contra todos voy a ser impiadoso”, aseguró.

“No me digan que uso los recursos del Estado a mi antojo, los voy a usar a favor de la gente. El que especula merece el peor de los castigos sociales, es imperdonable especular con la salud de la gente”, anticipó.

Estas medidas se suman a la suspensión de las clases por un plazo de dos semanas y la prohibición de ingreso al territorio argentino de ciudadanos extranjeros durante 15 días. Además, el Gobierno incluyó a Chile y Brasil como zonas de riesgo, lo que significa que los turistas argentinos que hayan estado en esos países deberán estar en un período de cuarentena obligatoria.

Con información de www.infobae.com