“Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa del Consumidor a perseguir a los especuladores”, advirtió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que "el riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie" y reiteró que será "impiadoso" e "inflexible" contra "un número mínimo de vivos que quieren tomar de bobos a todos los argentinos", ante el avance de la pandemia de coronavirus​.

"Hoy van a saber una batería de medidas, voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todos los que aumenten los precios. Voy a usar el aparto del Estado para la defensa de la gente. Sépanlo. No voy a permitir que un número mínimo de pícaros nos tomen por bobos a todos los argentinos. Lo que pasó con el alcohol en gel y con los barbijos no lo voy a permitir", afirmó.

En diálogo con radio Metro, el mandatario aseguró que algunos productos, como "las pistolas que toman la temperatura corporal", aumentaron su precio más del 300 por ciento en una semana.

"El tipo que hace eso merece el peor de los castigos sociales", sentenció.

Consultado sobre la batería de medidas económicas que prepara el Gobierno, Alberto explicó que el objetivo será "que no se paralice la economía argentina".

"Vamos a necesitar más tiempo. Tenemos que estar tranquilos. Hemos logrado parar la locura que vivimos en noviembre y diciembre y ahora tenemos que tratar de que marzo no se nos vuelva inflacionario por los especuladores. Tenemos que cuidar a los que están en situaciones más difíciles", aseguró.

Y agregó: "A las empresas las vamos a ayudar con créditos blandos y vamos a inyectar dinero en algunos sectores. El déficit va a ser un poco más grande, pero es necesario afrontarlo para salir. Si a la enfermedad le sumamos más problemas, todo será peor".

"Tenemos que evitar que el virus se propague y que no haya picos como España e Italia, porque colapsa el sistema de salud. Queremos ir dosificando la aparición de la enfermedad para que todos sean atendidos. Por eso la importancia de no circular. Hay industrias que tienen que seguir circulando porque las necesitamos, como la alimenticia, la farmacéutica, y la de limpieza. No se angustien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer", sentenció

