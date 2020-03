Intendenta de Ceres: chispazos con Sain y la “soberbia” de muchos pobladores

Ceres, la ciudad del noroeste santafesino, fue declarada en cuarentena desde el domingo pasado. La drástica decisión la tomó el gobierno provincial por su cercanía y sus vínculos diarios con Selva, la localidad santiagueña que tiene un caso confirmado de coronavirus. Desde ese momento, en ese lugar se generó una gran confusión, que por momento se transformó en caos por denuncias a personas que no cumplían con el aislamiento y otras que violaban las restricciones como si se tratara de una “hazaña”. En medio de esa situación, la intendenta Alejandra Dupouy protagonizó un insólito cortocircuito con el ministro de Seguridad Marcelo Sain.



En contacto con Radiópolis (Radio 2), Dupouy empezó explicando su encontronazo con el titular de la cartera de Seguridad de Santa Fe. Describió que “al haber entrado el domingo el decreto provincial que puso a Ceres en cuarentena, la gente entró en pánico”.

La jefa comunal de Ceres, que pertence a la UCR e integra el Frente Progresista Cívico y Social, confió que “se generó una psicosis en la gente” y remarcó que “no parábamos de recibir denuncias de gente que entraba y salía de la ciudad”.

“Entonces decidí escribirle una carta al ministro Marcelo Sain para que trate de garantizar todas las medidas de seguridad y luego me enteré que me respondió en Twitter con un gran destrato, con incoherencia total”, retrucó Dupouy, muy enojada con la respuesta del ministro, que eligió la red social para hacerlo.

No es momento de hacer politiqueria barata y ventajera, deje por un tiempo el comité y gestione pic.twitter.com/stQMemMHEL — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) March 16, 2020

“Me dijo que a mí se me había escapado la tortuga, esas no son palabras que deba utilizar un ministro”, siguió la intendenta. “Es una actitud repudiable de un ministro que debe velar por la seguridad ciudadana; yo no estoy acostumbrada a responder por Twitter estas cuestiones que además son de emergencia”, señaló.

Y remató diciendo que “lo del ministro fue algo desubicado y fuera de lugar; yo solo le envié una carta por los canales formales pidiéndole ayuda”.

“El virus no entiende de leyes”

Alejandra Dupouy intentó describir con justeza lo que está ocurriendo en su ciudad. Y lanzó una crítica al gobierno de Omar Perotti: “Hay muchas cosas que están desorganizadas. Se estableció una cuarentena estricta, pero por ejemplo el ministerio de Educación de la provincia ayer no pudo garantizar las raciones para los comedores de las escuelas”, destacó. Aunque luego aclaró que “el ministerio de Salud está trabajando de manera impecable”.

Después, la jefa comunal reconoció que “más allá de los decretos y ordenanzas, acá hay una gran irresponsabilidad de la gente”.

La mujer que está al frente de la intendencia de Ceres graficó que “el virus no entiende de leyes ni de partidos políticos; el virus se te cuela y en mayor medida por la imprudencia de la gente”.

“Acá hay gente que viene del exterior y no hace la cuarentena, hace vida normal, no dimensiona lo que representa esta pandemia”, añadió.

Y finalizó diferenciando lo que sucede en su comunidad: “Tenemos tres grandes grupos de personas; el que está todo el tiempo mirando los medios, el que sigue nuestras instrucciones, y un tercer grupo que no nos cree; les dicen a la policía que se van al campo y se van a bancos de otras localidades, o se van a tomar mates con amigos para contar su hazaña de haber evadido controles”, remató.

Fuente: Rosario3