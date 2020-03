“Sufrí mucho la maldad”: Luciana Salazar reveló que le hacía bullying en la escuela

Luciana Salazar es dueña de una personalidad única y cuyo carácter sobresale en cada escándalo que se la involucra. Sin embargo, la mediática abrió su corazón y reveló que padeció de bullying desde los 11 años.

Durante una entrevista a revista Gente, Luciana Salazar confesó: “Sufrí mucho la maldad y el destrato social sistemático desde los 11 años” y por tal motivo, debió enfrentarse a distintas situaciones que le marcaron la vida.

“Mis compañeras me hacían a un lado. Me insultaban por lo bajo. Jamás me invitaban a los cumpleaños”, confesó. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación empeoraba. La exvedette reveló que “de más grande, cuando lograba que me hicieron parte de los bailes, al llegar a casa me encontraba cuatro o cinco chicles pegados en el pelo”.

Como consecuencia de las agresiones que sufría, Luciana Salazar reconoció que a travesó un doloroso periodo. De hecho, “Lloraba en soledad. Y superé toda esa etapa así. Nunca fui de buscar ayuda, ni siquiera en un terapeuta”.



Más allá del dolor que le causó el bullying durante su infancia, Luciana Salazar aseguró que “¡jamás hice terapia! Tengo una fuerza interior de la que me enorgullezco”. De hecho, consideró que dicha experiencia la fortaleció.

“Dios me hizo experimentar ese dolor desde muy chica para inmunizarme. Por eso nada de lo que se diga de mí hoy puede lastimarme. Forjé mi carácter, me hice fuerte, y no existe piedra que me detenga mis objetivos”, aseguró la exvedette que disfruta de una nueva vida junto a su pequeña hijita Matilda.