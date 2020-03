“Fue una decisión mía”: por el coronavirus, Mirtha Legrand no hará sus programas de televisión

Frente al avance de la pandemia de coronavirus y para cuidar su salud, Mirtha Legrand no conducirá sus programas de televisión.

A poco tiempo de haber empezado una nueva temporada en televisión, Mirtha Legrand dejará de conducir sus programas, para preservar su salud ante la propagación del coronavirus. Según reveló la diva, fue ella misma quien tomó la decisión final.

Mirtha Legrand tiene 93 años, forma parte de la población de riesgo y continuar con las emisiones de sus ciclos podía significar un peligro para su salud, ante el inminente avance del coronavirus. Hoy, la diva fue consultada por Teleshow sobre la reciente medida.

“Fue una decisión mía. El domingo, de hecho, cuando me despedí, dije que quizás no volvería por dos o tres fines de semana”, fueron algunas de las palabras de la conductora, que además agregó que ‘no veía conveniente seguir al aire’ frente a la suspensión de tantas actividades.

Y si bien durante los últimos programas se tomaron los recaudos necesarios para preservar la salud de todos (alcohol en gel, esterilización y reducción de cantidad de gente en el estudio), ella misma declaró que está rodeada de mucha gente: “Me dan besos, me dan la mano. No es sano. No está bien”.

Nacho Viale, nieto y productor de la diva, compartió hoy a través de su cuenta de Twitter el comunicado de la productora de los programas, en el que se anuncian la medida tomada.



“Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso”, comienza el mismo.

Además, aclararon que los programas del último fin de semana se realizaron por ‘la reconocida predisposición y pasión por la conducción’ de Mirtha Legrand y ‘junto con el apoyo de su productora Storylab y eltrece’.



Todo parece indicar, que quien se volverá a poner al frente de los programas será la nieta de la diva, Juana Viale. La actriz, que ya estuvo anteriormente reemplazando a su abuela, declaró que la medida es ‘para cuidarla’.