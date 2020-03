Castellano anunciaría nuevas medidas de confirmarse casos de Coronavirus

En el marco de la pandemia de coronavirus que llegó a nuestro país, tuvo lugar esta mañana en la Municipalidad de Rafaela, un encuentro entre el intendente Luis Castellano; el coordinador Coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, doctor Roberto Vitaloni y directores de Sanatorios de esta ciudad.

Una vez finaliza la reunión, se dieron detalles a la prensa local, sobre las medidas legales y sanitarias ejecutadas hasta el momento, en la etapa de contención.

El doctor Vitaloni comenzó solicitando a todos los viajeros que arriban a Rafaela, que se autoexcluyan, que hagan la cuarentena aún sin síntomas, ya que los límites geográficos del alcance de la pandemia COVID-19 se han extendido.

"Hemos tenido la suerte de que la ciudad se ha puesto de pie, que las autoridades acompañaron, que tomaron las medidas y no las respetamos. Entonces si no estamos a un metro y medio de una persona en una cola, si no me lavo las manos continuamente -que puede ser con jabón y agua y no necesita ser alcohol en gel-, si acudo masivamente a la guardia del hospital o sanatorios, no nos estamos cuidando; no estamos colaborando. Nosotros tenemos una oportunidad única que es de mitigar la situación. No tenemos al día de hoy diagnóstico de ningún paciente positivos. Sí seguimos evaluando pacientes que se les ha hecho el hisopado correspondiente porque arribaron de tras la frontera y han presentado síntomas"; explicó Vitaloni.

En cuanto al resultado del análisis del coronavirus, puntualizó que demora cinco días aproximadamente. Las muestras parten de Rafaela, van a Santa Fe donde se hace un rastrillaje de gripe y luego, de pasar ese rastrillaje, finalizan en el Malbrán.

También se refirió a los pacientes de las localidades de Ceres y Selva que se atienden en centros de salud rafaelinos: "Ayer había gente internada de Ceres, como lo es habitual en un sanatorio o en un hospital. Ninguno estaba vinculado al coronavirus. No hay ningún internado. En esas zonas se tomaron medidas preventivas. Sólo hubo un contacto que pudo haber estado en contacto y ya se salió de la situación con el aislamiento de esa gente".

Además, el Coordinador de Epidemiológico dijo que en cuanto a los casos que se están esperando los resultados, se corresponden a personas que llegaron del exterior, quienes se encuentran en aislamiento en sus domicilios. "Tuvieron dolor de garganta y fiebre. Fue un médico, trajo la muestra, los asesoró y están aguardando en sus casas".

"Tos, dolor de cabeza o cefalea, dolor de garganta, te quedás en tu casa con un ibuprofeno o paracetamol. Si tu salud se compromete con alguna patología respiratoria, se activa una segunda parte del protocolo donde te buscan en ambulancia y te van a llevar al centro de salud que corresponda. Estamos intentando organizar una asociación público-privada para que trabajemos todos de la mejor manera"; detalló Vitaloni.



Hoy no hay casos positivos de coronavirus en Rafaela

"Si el día de mañana tenemos un caso positivo, lo diremos. Entendamos que esta enfermedad va a circular: el 80% lo va a superar sin inconveniente, un 15% va a tener complicaciones y un 5% puede estar en riesgo de muerte, como puede ser otra parte de la epidemiología, tal como fue la gripe. Estos son cálculos que obviamente no hago yo, sino que es parte de los que saben"; dijo el médico.

En relación a la planificación que se realizó desde el área de Salud para hacerle frente al coronavirus, manifestó: "Nosotros tenemos una estrategia armada para los primeros pacientes y una propuesta por si esto se supera. Pero podemos y estamos seguros que vamos a reducir la incidencia de enfermos si nos ponemos la camiseta ahora. El mensaje es claro: demos un ejemplo de soberanía, de ciudadanía y de respeto por la persona que está al lado nuestro; porque estamos en una situación de pánico que no favorece a nadie, más cuando tenemos armas desde la gobernación desde la intendencia, desde el Concejo. Estamos todos trabajando juntos".

Por su parte, el intendente Luis Castellano comentó que en la reunión mantenida con los efectores privados de salud se procuró coordinar acciones para la aparición del primer caso de COVID-19. "Las capacidades son limitadas y esas capacidades limitadas tienen que ver justamente con que nosotros desde el Estado, ya sea local, provincial o nacional, tomemos la medida lo más restrictiva posible, ahora que todavía no tenemos un caso de coronavirus, para que justamente, cuando empiece a levantar la curva de contagiados, tener una curva mucho más baja y el sistema no colapse. Por eso, el decreto que firmamos ayer, el nivel de controles que tenemos que tener y también la presencia del presidente del Concejo acá, donde estoy pidiendo sanciones muy duras para aquellos que no cumplan con el decreto".

Castellano continuó ejemplificando la situación ocurrida durante el fin de semana pasado, donde se había reglamentado que los lugares debían funcionar con la mitad del factor ocupación, pero no se respetó. "Fue nuestra gente de Control Público y Protección Vial a controlar y estaba todo bien; pero cuando se iban, amontonaban gente".

Por ello, el intendente enfatizó: "Yo quiero clausura para esos lugares porque eso también es una falta de respeto a todos. Tenemos que tratar de cuidarnos; necesitamos tener responsabilidades y no poner los intereses personales por sobre los intereses comunitarios". Por consiguiente, dicha situación derivó en la ampliación del decreto firmado el viernes pasado. "Al decreto lo ampliamos; avanzamos sobre una cantidad de actividades que tienen que ver con la congregación de gente. Y no es que nosotros le pedimos que cierren, sino le pedimos que cambien la modalidad. Pueden tener un restaurante, pero deberá vender vía delivery o entregar la comida. No puede volver a la a la medida tradicional de juntar gente".

Asimismo, aseguró que "estamos pensando que estas medidas aún pueden ser más restrictivas en el caso de que aparezca un primer caso de coronavirus. Y lo que como intendente quiero pedirle a la gente, es que trate de quedarse en su casa, que tratemos de minimizar las actividades, ya sean al aire libre o en lugares públicos, en lugares privados en donde están congregadas personas".

El intendente insistió en que lo más conveniente es adoptar ya mismo las medidas de aislamiento, porque van a tener que ser tomadas cuando el virus ya esté circulando para no contagiarnos, momento en que el sistema de salud estará colapsado. "Entonces, aprendamos de los países que tomaron estas medidas tarde y que les colapsaron su sistema de salud".

Al mismo tiempo insistió con los procesos de control: "Pusimos el teléfono de Protección Vial -el 425400- para que la gente pueda hacer las denuncias correspondientes en el caso de que vea que no se esté cumpliendo con el decreto".



Sobre la denuncia penal

Por otro lado, Castellano fue consultado sobre la denuncia penal radicada a causa de un audio de WhatsApp que se viralizó, donde se daba información falaz que causó conmoción y miedo en los rafaelinos: "Lamentablemente un audio con mentiras se viraliza de una manera increíble por todos lados y la gente entra en pánico. eso es ir absolutamente en contra de lo que nosotros queremos, que es llevar veracidad y tranquilidad a la población. Por lo tanto, yo como intendente hice la denuncia penal y espero que la Justicia llegue hasta las máximas consecuencias. Lo que menos necesitamos en este momento es que la gente entre en pánico. Entonces, ese tipo de cosas, como la clausura a quienes no respeten el decreto, van a ser también denunciadas. Yo doy el primer ejemplo y quien quiera hacerlo, que lo haga también, porque es la manera de poder evitar que esto se propague y que genere un caos en la sociedad como se generó el lunes".



El decreto para evitar la concentración de personas

Amalia Galantti, secretaria de Gobierno y Participación, se refirió al decreto firmado este lunes, suspendiendo aquellas actividades o establecimientos en donde se concentra la gente. "Respecto a los bares, confiterías, restaurantes que están alcanzados en la suspensión de actividades, se previó la posibilidad no de que tengan que cerrar necesariamente, sino que puedan trabajar bajo la modalidad de delivery o a través del retiro en el local. Lo que tratamos de evitar con esta medida es justamente la congregación de personas en un mismo espacio".

"Todos los salones de eventos entran dentro de la suspensión de actividades. En ese caso, ya el tipo de actividad no permite hacerlo con otra modalidad; así que todo eso está cerrado, lo mismo que los salones de entretenimiento o el salón de juegos que hay en el hipermercado"; remarcó.

"En cuanto a las despensas y pequeños comercios, se recomienda que adopten todas las medidas de higiene, de prevención y cuidado que se establecen en términos generales para cualquier en establecimiento. No están cerrados; no se pide que cierren, pero sí que extremen el control en el ingreso de las personas para que no haya tantos clientes a la vez, las distancias solicitadas y sobre todo, las medidas de higiene"; enumeró Galantti.

Con respecto a aquellos establecimientos que violen el decreto, se podrán aplicar las medidas sancionatorias que correspondan. "Ya el Juez de Faltas N° 3, el doctor Rubén Pavetti, tiene todas las actuaciones en su poder, y aguardando los plazos legales que establecen las ordenanzas, se están analizando las medidas que se van a adoptar ante los incumplimientos del fin de semana"; afirmó la secretaria de Gobierno y Participación. Y agregó que "si bien el decreto habla de que estas medidas, van a estar vigentes hasta el 31 de marzo, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y de acuerdo a cómo sea la situación en la ciudad, podrán agravarse".



Apoyo del Concejo

Por último, Germán Bottero, presidente del Concejo, tomó la palabra y manifestó que "el concejo acompaña todas estas medidas. No tenemos capacidad operativa para seguir con ordenanzas, ratificando y dándole más fuerza los decretos de Intendencia. Lo que sí vamos a hacer es trabajar sobre el tema sancionatorio, que es una facultad que tiene el Concejo municipal. Así que seguramente, con el Fiscal municipal o con la Secretaría de Gobierno, vamos a trabajar sobre quien no cumple lo que está normado en este decreto. Sabemos que tenemos que tener las herramientas y las tiene que tener el Ejecutivo para accionar en consecuencia y cuando se produjese alguna falta".

Finalmente, Bottero aseguró que "el jueves vamos a intentar llegar con este tema. Ya tenemos una emergencia sanitaria propuesta del bloque justicialista, que todo el resto del Concejo decidió aprobar, y que también vamos a votar sobre tabla, dándole al Ejecutivo, por un plazo de 60 días, capacidad extra para redireccionar recursos, para comprar insumos relacionados con la salud de los empleados municipales o colaboración con los efectores públicos. Así que eso también lo vamos a estar votando en consonancia con toda esta situación".