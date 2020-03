Científico israelí: no verás morir a millones de personas por COVID-19

Isaiah (Shy) Arkin es profesor de bioquímica estructural en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuya investigación, entre otros logros, ha arrojado nueva luz sobre el funcionamiento interno de los virus. El Times of Israel le habló para tratar de entender más sobre el coronavirus, cómo se compara con otros virus, cómo su propagación podría detenerse o detenerse, y cuán preocupado debería estar la humanidad al respecto. Hizo hincapié en que no tenía todas las respuestas a nuestras preguntas.



Primero, explíqueme cuál es su experiencia en relación con la actual crisis de coronavirus.

Profesor Shy Arkin: Bien, permítanme decir primero que no soy médico ni epidemiólogo, y que ni siquiera se me puede considerar virólogo per se. ¿Qué soy yo entonces? Soy bioquímico y lo que estudio son los mecanismos en los que los virus regulan su salinidad y acidez. Así que soy un experto molecular en varias partes diferentes de virus.

Los dos virus básicos que hemos estudiado durante casi dos décadas son la gripe y el SARS. Hemos caracterizado varios componentes importantes en estos virus. Y para nuestro asombro, este nuevo virus, que ahora se llama SARS Coronavirus 2, es increíblemente similar al SARS Coronavirus 1, que fue responsable de la epidemia de SARS en 2002-2003 [que mató a 774 personas en todo el mundo].

Ahora podemos aprovechar toda la experiencia y el conocimiento que teníamos para tratar de encontrar inhibidores de este virus, que es precisamente lo que estamos haciendo.

Entonces estamos tratando de encontrar inhibidores. ¿Cómo se relaciona eso con lo que también nos dicen, que es que una vacuna probablemente esté a un año de distancia?

Bueno. Entonces, demos un paso atrás y hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cómo lidiar con los virus?

Hay dos rutas comunes y una ligeramente menos común, aparte de la simple atención de apoyo.

La ruta más común es la vacunación. Lleva un tiempo desarrollar una vacuna.

Creo que es justo decir que los esfuerzos que se están realizando actualmente en todo el mundo son los más rápidos. Pero todavía es muy, muy poco realista afirmar que tendremos una vacuna en los próximos meses. Simplemente lleva más tiempo que eso, por una variedad de razones.



Otra ruta que están tomando las personas, y esa es la ruta que estoy tomando, es mirar las drogas que inhiben los virus. Entonces, por ejemplo, existen medicamentos muy efectivos contra el VIH, el agente causante del SIDA. No hay vacunas contra el SIDA. Son medicamentos algo efectivos contra la hepatitis C. No hay vacunas contra la hepatitis C.

Algunos virus tienen ambos. La influenza tiene medicamentos, es posible que haya oído hablar de Tamiflu, y, por supuesto, todos conocen las vacunas contra la gripe. Por lo tanto, hay virus que puede usar este método o ese método.

El último método, que no estamos haciendo, que no es tan común, es un antisuero. Ese es el tipo de cosas que cuando te muerde una serpiente, te apresuras a la clínica y luego lo que esencialmente te dan son anticuerpos que alguien más generó para ti. A menudo es un animal grande como un caballo o ese tipo de cosas. En la primera epidemia de SARS en 2003, las personas lo intentaron hasta cierto punto. Literalmente tomaron anticuerpos o suero de la sangre de alguien que se recuperó de esa enfermedad, y se lo dieron a alguien que actualmente estaba enfermo. Lo hicieron algunas docenas de veces, si no me equivoco. Pero esa no es una ruta muy común.

De las dos rutas principales: la que está investigando (medicamentos) y la vacuna, ¿cuál cree que llegará primero?

Muy dificil de decir. Todo eso depende de lo siguiente. Si lo que hacemos es identificar en nuestro laboratorio una sustancia química completamente nueva, una sustancia química que no ha sido aprobada para su uso en humanos: está hablando de un largo período de tiempo, está hablando de varios años. Y la razón de eso es que debes mirar la toxicología de eso. Y eso no es algo muy simple de hacer.



Sin embargo, lo que es mucho más común hoy en día es el proceso de lo que se llama reutilización. Reutilizar significa tomar un medicamento que ha sido aprobado para una enfermedad, y luego usarlo repentinamente contra esta enfermedad. Hay cientos, si no miles, de medicamentos que han sido aprobados para su uso en humanos contra una variedad de enfermedades diferentes.

Si algo ha sido aprobado, significa que su toxicología se ha caracterizado. Y realmente no importa si el medicamento que está tomando es contra la enfermedad hepática, la calvicie o la presión arterial alta. La toxicología es toxicología es toxicología. Entonces, si de repente encuentra, wow, esta sustancia química también es eficaz contra COVID-19, ah, podríamos usar esto, y por lo tanto podemos evitar una gran cantidad de trabajo que se requiere en ensayos clínicos. Necesitas un poco de regulación, pero es mucho más rápido.

Si falta una vacuna para un año, y el enfoque farmacológico podría ser más rápido o más lento, el peor de los casos que el mundo observa es un año hasta que haya algún tipo de tratamiento. ¿Correcto?

¡No! El peor de los casos es que nunca encontramos nada.

¿Es plausible que no encuentren una vacuna con bastante rapidez?

Todos sabemos de la tremenda mortalidad y morbilidad que el SIDA ha estado exigiendo a la humanidad. No tenemos vacuna.

La hepatitis C es un problema tremendo. No tenemos vacuna.

Si está buscando su mejor escenario, es algo más allá de unos pocos meses. Estoy siendo específicamente vago. No quiero decir seis meses porque la gente tiende a dar mucha importancia: 'Oh, un profesor dijo esto. Debe ser verdad.' Y todos sabemos que ese no es necesariamente el caso.



Diría que es extremadamente optimista decir unos meses. Un año no es poco realista.

Sin embargo, el límite superior puede ser nunca. Porque hay virus ... No tenemos una vacuna contra el SARS. De 2000 a 2003. Ahora, no necesariamente sé si es porque las personas han perdido interés, porque no se ha informado de ningún caso de alguien que haya tenido SARS desde 2003 hasta hoy. Entonces el interés no ha estado allí.

Pero eso es porque encontramos drogas para tratarlo.

No. No hay absolutamente nada para tratar ningún coronavirus. Existen vacunas contra los coronavirus que afectan a los animales, pero no contra los coronavirus que afectan a los humanos.

¿Entonces el SARS se desvaneció?

Correcto.

SARS 1?

Solo usemos una pequeña, pequeña, pequeña parte de la nomenclatura: el SIDA es la enfermedad; El VIH es el virus que causa la enfermedad. El SARS es la enfermedad; SARS Coronavirus-1 es el virus que causa la enfermedad. La enfermedad actual se llama COVID-19 y el virus se llama SARS Coronavirus-2.

¿Y nunca encontramos una solución para el SARS Coronavirus-1?

O cualquier otro coronavirus humano para el caso. Sabemos acerca de los coronavirus por un largo período de tiempo. Normalmente causan resfriados leves en humanos. No es el elemento principal que causa el resfriado común; El elemento principal es otro virus, llamado rinovirus, rinoceronte de la nariz. Pero los coronavirus claramente causan infecciones leves del tracto respiratorio.

En el ganado y en las aves, tienen una morbilidad significativa. Entonces, si eres agricultor, estas cosas te molestan significativamente. Pero para los humanos, no han sido un problema. Nuevamente, hay vacunas para algunos coronavirus que infectan a los animales.

Existe la preocupación de que este virus sea de un orden diferente. ¿Y usted dice que no hay garantías de que se encuentre una vacuna o medicamentos?

Correcto.

Eso suena apocalíptico.

No no no. No quiero provocar ningún tipo de pánico. Entonces, en primer lugar, el nuevo virus es muy, muy, muy, muy similar al que encontró la comunidad investigadora en 2002-2003. Lo que causó el SARS en 2002-2003 es muy, muy similar, como dije, 80 por ciento idéntico, a lo que está causando COVID-19. Entonces no es como si esto saliera de la nada.

Dicho esto, en este momento, dado que no tenemos medicamentos ni vacunas y no hay nada en el horizonte inmediato, si quisiera estar seguro, si fuera un agente de seguros, claramente podría decir que no tenemos ningún seguro con certeza. que generaremos una vacuna o una droga.

Esto no va a matar a la humanidad. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a los ancianos, no que a uno no le importen los ancianos. Pero para las personas que no están clasificadas como ancianos, esto genera una infección del tracto respiratorio que no es muy grave, y la mayoría de las personas tienen síntomas muy leves.

Entonces, el hecho de que tenga una tasa de mortalidad del 2 por ciento o del 3 por ciento, ese número es impulsado al alza por el hecho de que los ancianos son mucho más susceptibles a ella.

No vas a ver millones y millones de personas muriendo. Eso no va a suceder.

Quiero decir, mira a China. China hoy apenas tiene casos nuevos.

Entonces, ¿por qué, profesor, estoy viviendo en un país que acaba de decirles a todos que se queden en casa? ¿Y ver a los Estados Unidos ahora diciéndole a las personas que no se reúnan en grupos de más de 10, que previamente han descartado esto? Y Gran Bretaña, que realmente decía: Nada de qué preocuparse aquí, de repente diciéndole a la gente ...

Miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Muy simple.

Imaginemos tres escenarios. El escenario número uno, el mejor de los casos, es que esta enfermedad desaparezca cuando terminemos de hablar. Eso probablemente no va a suceder.

Otro escenario sería lo que sucedió con su primo SARS de 2002 a 2003. Ese virus, que fue más mortal, [un factor] que podría haber limitado su propagación, porque si algo es muy virulento, inmediatamente las personas corren al hospital y quedar en cuarentena: prácticamente desapareció en junio [2003], cuando las condiciones eran lo suficientemente altas y la gente dejaba de aglomerarse, etc.

Y el último escenario es el fin del mundo. ¿Dónde vamos a caer? No lo sé.

¿Pero no crees que millones de personas van a morir en todo el mundo?

No puedo imaginar por qué. China es una cuarta parte de la población mundial, correcto, más o menos, quizás un poco menos. Aproximadamente 3,000 muertes en 1,5 billones de personas ... China parece haberse estancado.

3.000 muertes entre 1.5 billones de personas. ¿Y usted dice que debería ser algún tipo de punto de referencia cuando tratamos de averiguar qué tan preocupados deberíamos estar?

El mayor problema que no conocemos [se relaciona con] lo que clasificamos como personas asintomáticas. Una persona asintomática es alguien que porta el virus, que en realidad podría ser infeccioso, pero no se da cuenta de que él o ella está portando el virus. Y eso es un problema.

La razón por la que pudieron prevenir ese tipo de infección en China es el toque de queda. Los toques de queda son efectivos. En China, ha habido muy, muy pocos casos nuevos en las últimas semanas. ¿Es eso algo que queremos que haga el mundo? No tengo idea.

Ponga lo que acaba de decir en comparación con esa tasa de mortalidad: ¿entre el 3 y el 4 por ciento del número de muertes entre las personas infectadas?

Nuevamente, no sabemos la cantidad de personas asintomáticas. Esa es la pregunta más grande. Cuanto mayor sea ese número, mejor. Por ejemplo, si supone que las tres cuartas partes de la humanidad realmente tienen el virus dentro de ellos pero no exhiben ninguna patología, sería excelente. Eso es bueno.

Eso significa que la tasa de mortalidad entre las personas infectadas es, de hecho, masivamente más baja, si hay muchas personas asintomáticas.

Correcto.

La tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad, es cercana al 4 por ciento.

¿Pero esa es una tasa calculada entre aquellos que saben que están infectados?

Una tasa [entre] aquellos casos que han sido confirmados de COVID-19, sí.

Mientras que es razonable creer que una tasa precisa entre los infectados sería mucho menor?

Bien podría ser, sí.

Uno de los factores limitantes, como saben, ha sido la disponibilidad de pruebas. Si su nombre no es Bibi o Donald, la probabilidad de que prueben o releguen algunas de estas pruebas preciosas a personas que no están claramente enfermas es muy pequeña.

Si tuviéramos una prueba que pudiera administrarse a cada individuo, tendríamos una respuesta inmediata. Nosotros no Y ese es el problema.

¿Es este un virus capaz de adaptarse, de cambiar, para vencer los esfuerzos para detenerlo? ¿O no lo sabemos?

En primer lugar, si queremos ser un poco optimistas, muchas personas se han recuperado de este virus en China. Un montón. Y, por cierto, la recuperación no significa que no mueras. La recuperación significa que ya no eres infeccioso y que no presentas ningún síntoma. Entonces eso es realmente bueno. La recuperación significa que es alguien a quien puedes seguir adelante y abrazar en público.

Ha habido 56,000 personas en China, de 80,000, que se han recuperado por completo. Así que esto no es tan malo como un asesino. Pero hay una trayectoria. ¿Dónde terminará esto? No lo sabemos

¿Cómo deberíamos compararlo, en términos del peligro que representa, con la gripe, por ejemplo, o con fumar [cuyas enfermedades relacionadas se dice que matan a aproximadamente medio millón de personas en los Estados Unidos por año], por ejemplo?

Bueno, la gripe cada año solo en los Estados Unidos mata a unas 60,000 personas. Entonces, en términos del número de muertos, la gripe es mucho, mucho, mucho peor. Incluso en China, la gripe esta temporada, no estoy hablando del año pasado, este año ha matado a muchas más personas que COVID-19.

Pero lo que pasa con la gripe es que es un peligro con el que estás familiarizado. Ya sabes la extensión aproximada de la misma. Y a ese respecto, no es algo inesperado. Cuando ves algo que está subiendo, siempre te preguntas, ¿sabes cuándo va a parar esto y dónde va a parar? En gripe, ya sabes. Obviamente, fumar mata a mucha gente también. Pero la cuestión es que no puedes decir simplemente: "Oh, eso es mucho peor", porque esto es aditivo. No está reemplazando esos miedos.

Solo quiero salir de esta conversación capaz de transmitir una idea de cuán preocupadas deberían estar las personas y cuán inteligente o de lo contrario el liderazgo político del mundo está demostrando manejar esto.

Bueno, creo que me estás empujando más allá de mi experiencia. No soy epidemiólogo, pero como científico, soy capaz de leer y comprender números tal vez de la forma en que el laico no puede hacerlo. Pero el impacto en la psicología y en la política no es algo en lo que me sienta muy cómodo comentando.

Entiendo y lo respeto absolutamente. Dime, ¿qué le estás diciendo a tu familia que haga? ¿Qué estás haciendo en términos de precauciones?

Siguiendo las pautas, no voy a lugares concurridos. Estoy conduciendo el auto. Si quiero tomar un poco de aire fresco, entonces haré una pequeña caminata en el bosque. [Hablamos el martes por la tarde, justo antes de que el gobierno les dijera a los israelíes que se quedaran en casa a menos que fuera absolutamente necesario salir.] Simplemente está siguiendo las pautas. No hemos ido al supermercado para empezar a acumular comida.

Es similar a preguntarle al agente de seguros, ¿compra seguro de terremoto a pesar de que no ha habido un terremoto apreciable en Israel en un período de tiempo significativo? Las personas toman diferentes actitudes.

Todos sabemos que vamos a morir. ¿Todos toman exactamente el mismo seguro de vida? No, no lo hacen.

No hay ninguna razón para suponer que mi opinión es mejor que la de cualquier otra persona, aparte del hecho de que entiendo algunos de los detalles moleculares sobre este virus mucho mejor que la mayoría de las personas en el mundo. No creo que eso me califique para hacer otros juicios.

Entiendo. Usted, como todos los demás, está siguiendo las pautas. Pero como científico, ¿puede resumir para las personas, ya que hacen lo que se les dice que cumplan o no, cuán preocupados o no preocupados deberían estar? Desde la perspectiva científica.

Es muy subjetivo. Es muy dificil decirlo. Esto claramente no es el día del juicio final. La humanidad no desaparecerá debido a este virus. No hay razón para suponer que eso sucederá.

Pero como dicen, cada muerte, cada pérdida de vidas, es un mundo en sí mismo.

Todavía manejamos al trabajo. Y esa es probablemente la actividad más peligrosa que hace cualquier israelí. Sin embargo, seguimos haciéndolo ... Lo que es extremo para una persona puede no serlo para otra. No lo sé.

¿Hay algo que debería haberte preguntado que no te he preguntado?

Bueno, para poner las cosas desde otra perspectiva:

Estoy esquivando tus preguntas porque no tengo una respuesta. Una cosa que siempre recuerdo es una anécdota divertida que utiliza el ganador del Premio Nobel Daniel Kahneman de la Universidad Hebrea, sobre la psicología de la toma de decisiones: alguien acude a un médico con un problema en particular. El médico le dice, oh, fantástico, tengo un procedimiento que curará esto en un 90 por ciento. El paciente dice: Excelente procedimiento, claro. Inscríbeme.

Ese individuo podría optar por ir a un médico diferente. Y ese médico diferente podría decir, oh, tengo un procedimiento, pero hay una falla del 10 por ciento. El paciente dice: Ese es un procedimiento terrible. ¿Por qué usaría eso?

Obviamente, nos dimos cuenta de que ambos médicos dicen exactamente lo mismo. Y, sin embargo, el paciente está actuando de manera completamente diferente.

Los hechos son una cosa. Y la forma en que las personas reaccionan ante ellos y hacen evaluaciones es completamente diferente. Es por eso que no creo necesariamente que los científicos que pueden proporcionar números rigurosos y epidemiólogos, etc., puedan ser necesariamente efectivos para calmar a las personas o acelerar su pánico.

*Para THE TIMES ISRAEL