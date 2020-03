¡Apareció Ginés González García!: “Estamos inminentemente en la posibilidad de una circulación social”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró hoy que “estamos ya inminentemente en la posibilidad de una circulación social” del virus COVID-19. Al mismo tiempo, determinó que los especialistas están tratando de que suceda lentamente y paulatinamente, para “amesetar la curva, aprendiendo mucho de lo que pasó en el mundo”.

El titular de la cartera de Salud, dialogó con el conductor del programa radial ‘Cada Mañana’, Marcelo Longobardi, y brindó detalles de las medidas que está tomando el sistema sanitario y la efectividad que tendrá esta cuarenta obligatoria que impulsó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. En este sentido, remarcó que la enseñanza que dejaron otros países es que el coronavirus, “primero, empieza muy despacio y luego se produce la estampida de la curva, que es lo que satura los servicios de salud y hace que la gente se preocupe y sufra mucho más”.

En este marco, González García informó que “desde enero empezamos a convencernos que el caso que iba a haber primero era importado y lo tuvimos; hay muchos argentinos afuera”. Luego, cuando se produjo la crisis en Italia, comenzaron a tomar medidas “antes que el resto” de los países. Sin embargo, sostuvo que “esto no nos exhime de nada, pero en la medida en que seamos efectivos” podría generarse un amesetamiento de la curva de contagio.

González García busca controlar la curva ascendente de contagios

Otra medida que resaltó de su cartera es que se están comenzando a realizar cursos para descentralizar el análisis de las muestras de enfermos. “Hoy estamos en un punto de meseta subiendo lentamente. En la medida que hagamos lo que el Gobierno dispuso ayer, eso depende de cada uno de nosotros y tratar de ayudar colectivamente a que se cumpla, los resultados los vamos a tener dentro de dos semanas. Si logramos frenar la circulación, amesetamos el impacto y permitimos que la respuesta del servicio de salud sea eficiente, lo cual disminuye el riesgo”, le comentó a Longobardi.

Por otro lado, hizo una aclaración respecto a los síntomas y la letalidad del virus COVID-19. “La enfermedad es masiva, tiene una gran diseminación, pero no es una enfermedad grave. De los que tienen síntomas el 80% tiene en formas leves absolutas, no tiene necesidad de internación, se la aísla para que no siga propagando. Y del 20% que necesita internación sólo un 5 hace forma grave y de los que hacen forma grave que lo llevan a una consecuencia fatal son del 2% o el 1%. Hay que aprovechar el miedo para que se cumplan las restricciones y el aislamiento”, detalló.

En el final de la entrevista, se explayó sobre el sistema sanitario de la República Argentina. “Nosotros estamos tratando de que el sistema público, privado, sindical, todo se ponga en red y bajo una coordinación operativa. Un sector crítico son los respiradores. Nosotros tenemos capacidad productiva de los respiradores, pero estaba empezando a pasar que la provincia que llegaba primero, la que tiene más dinero, o los particulares que tienen dinero se compran uno y se instalaba una unidad de terapia en su domicilio. Con el Ministerio de Desarrollo Productivo hablamos con el fabricante e hicimos una resolución para que toda la compra la haga el Estado”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com