El Gobierno busca avanzar con la oposición para aprobar una ley que suspenda los desalojos por 90 días y se podrían sumar ítems sobre alquileres

En los próximos días, el Gobierno buscará consensuar con la oposición un proyecto de ley que, en el marco de la emergencia por el coronavirus, se permita la suspensión de desalojos de los inquilinos por un plazo de 90 días. La norma también podría tener novedades sobre alquileres.

Fuentes del ámbito legislativo indicaron que, de acuerdo con la propuesta del Gobierno, los distintos bloques trabajaran en una agenda de temas para presentar el lunes.

La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá en algunos sectores por el parate en la actividad económica. En este punto particular, se barajan varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión. Entre ellas, desde que se diferencia entre vivienda única y no, normas para las renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.

Cuánto más complejo sea el esquema tomará más tiempo de discusión. Con todo, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, y si bien las autoridades prefieren que las modificaciones se hagan por vía legislativa, ya que se trata de contratos entre privados, si se dilata en acuerdo político las decisión se tomaría por DNU para atenuar el impacto económico de los inquilinos en medio de la crisis.

Cámaras

Desde las cámaras inmobiliarias aún no fueron informadas sobre el avance de esta iniciativa, pero señalaron las dificultades por las que atraviesa hoy el mercado de los alquileres. “Realmente es una situación muy compleja. Hay gente que ya alquiló otra propiedad, tiene que dejar la propiedad en la que está, no tiene quien le haga la mudanza, no se pueden firmar contratos. Las oficinas estás cerradas”, señaló Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal (Cucicba).

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar también alertó que puede llegar a haber problemas futuros con los pagos, pero que aun es muy pronto para determinar la magnitud del problema.

“Recién estamos en el día uno de la cuarentena. Hay que contemplar las distintas situaciones en cada caso”, dijo. También adelantó que su busca avanzar en firmas de contratos digitales para avanzar con las operaciones de alquiler que están en marcha y no se pueden concretar.

También recordó que la Mesa Inmobiliaria, que convoca a varias cámaras del sector y también a agrupaciones de inquilinos, logró llegar a un consenso previo al debate por el proyecto de Ley de Alquileres. Y que esperan que si se pone en marcha alguna iniciativa de suspensión de desalojos vuelvan a ser convocados.

La Federación de Inquilinos Nacional, que agrupa a distintas organizaciones de inquilinos, expresó esta semana, a través de un comunicado, su preocupación por la situación de los argentinos que alquilan.

“En el transcurso de estos días se han anunciado diferentes medidas urgentes y extraordinarias para paliar el impacto económico y social del COVID-19 y creemos fundamental y urgente llevar adelante medidas para los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 60 días”, señalaron.

Solicitaron al Gobierno las siguientes medidas:

- Transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas.

- Suspensión de intereses de expensas y alquileres.

- Extensión automática de los contratos de alquiler.

- Suspensión de desalojos.

- Congelamiento del precio de los alquileres.

- Suspensión de pago de los alquileres para trabajadores informales, desempleados y hoteles familiares.

- Creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.

En las próximas horas podría haber novedades al respecto.

