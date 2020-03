Las potencias y el coronacrash: ganadores y perdedores en medio de la pandemia que sacude al mundo

Está claro que, más allá que el mundo se prepara para una pandemia, hay gente que esta haciendo mucho dinero con esta gran caída en los mercados. Primero, porque existen muchos instrumentos a nivel mundial que nos permiten ir a la baja y, segundo porque hay países que necesitan comprar productos o materias primas que ahora salen mucho menos que hace solo un mes.

Los activos que más subieron durante este periodo fueron, los US Treasuries, el oro (según como tomemos las fechas), el dólar estadounidense y todos los instrumentos a la baja con los que cuenta el mercado.



Por poner un ejemplo extremo, el precio del ETF TVIX (que se compone por la suba del índice de volatilidad VIX X3 al alza) rondaba, hace un mes, los USD 39,15 y el martes 17 llegó a superar los USD 650 en el intradiario. Otro tema no menor, es el caso del petróleo WTI que hace un mes el barril costaba USD 57 y este viernes rompió la barrera de los 20 dólares.



El impacto que tuvo sobre las potencias mundiales

Rusia

Se destacan los pocos infectados que tiene el país. Vladimir Putin logra aumentar, aún más su poder político, que ahora declara tener armas de superior tecnología que los EE.UU. El problema es que entró en guerra con Arabia Saudita, fiel aliado de los EE.UU., por no hacer recortes en la producción y eso perjudica los ingresos de la exportación del petróleo. Por otro lado, está borrando a su competencia de empresas que no pueden vender con ganancia en estos precios, en especial la gran empresa de shale oil estadounidense.

EE.UU.

Donald Trump ha vuelto a demostrar que entiende a la perfección los temas económicos, monetarios y financieros, como ningún otro presidente. Estas cualidades de líder le pueden servir para ganar las elecciones en noviembre de este año, pero siempre se jactó de la suba de las Bolsas en su gestión.

Si las empresas de shale oil quiebran podrían arrastrar a los grandes bancos y estos, a que se haga un rescate sin precedentes por parte del gobierno. Los fondos de pensión son grandes perjudicados, la economía puede entrar en recesión y las acciones de las empresas norteamericanas están siendo vendidas a precio de remate.





China

Es el país más afectado, en cantidad de víctimas por el coronavirus. Pero tiene US treasuries y oro, que son activos que subieron de valor, que encima cotizan en dólares, que también subió de valor.

Es un país dependiente de las cotizaciones internacionales de las materias primas que compra, pero ahora con precios que han caído hasta un 50% en solo un mes.

Si es cierto que son los principales compradores de empresas norteamericanas de tecnología, las habrán comprado baratas, se podrían apropiar de dicha tecnología.



Es cierto que el comercio mundial se desacelerará por un tiempo incierto, pero en un juego de ganancias y pérdidas, aparecen como ganadores. Y si fueran el primer país en tener la vacuna, eso podría cambiar las reglas comerciales del mundo.



No se debe olvidar a los inversores que apostaron a la baja, ellos no tienen nacionalidad, solo buscan ganar dinero ante oportunidades sin importar si hay o no sufrimiento detrás de estas.

Por último, queda claro que los grandes perdedores son las personas que deben enfrentar este virus y los países, como Argentina, que no cuentan con el respaldo económico y los recursos que cuentan los países desarrollados para dar medidas de alivio a sus empresas ni pueden incentivar el consumo de las personas.

Es de esperar que esta lección sirva para entender que la Argentina necesita ser un país productivo y no un país planero.

El autor es Licenciado en Economía (UADE). Magister en Finanzas (UCEMA), publicó esta columna en Fin-Gurú

Fuente: Infobae