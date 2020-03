"En Santa Fe tendremos muchos más casos positivos"

Este domingo por la tarde el ministro de Salud, Carlos Parola, dio a conocer los registros de casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe e hizo algunos anuncios para los próximos días. Informó que hay 117 casos en estudio, fueron descartados 59, hay 54 casos sospechoso y 4 positivos. "Estamos haciendo una transición para hacer en 48 horas en la provincia los análisis de coronavirus (Covid 19), lo que puede modificar los volúmenes de los pacientes positivos", anunció.

"Daremos la información, y ahí se producirán saltos importantes en los resultados porque vamos a poder procesar datos rápidamente que tenemos pendientes", agregó.

Asimismo, reiteró las recomendaciones generales y sobre el trabajo del 0800, expresó que "el 76 por ciento de las llamadas tienen relación con el estado de salud de la gente y eso nos permite dar respuestas y actuar adecuadamente. El 24 por ciento restante está dado por llamadas por denunciar" que se derivan al Ministerio de Seguridad.



Sobre el acatamiento a la cuarentena social, preventiva y obligatoria, Parola observó que en esta tercera jornada "fueron más intensos los cumplimientos de las medidas porque mientras más nos informamos con respecto al mundo más importante es mantenernos aislados para evitar la difusión masiva. Le pedimos a la sociedad que nos acompañe en estas medida", sostuvo.

Además destacó que las personas que fueron detectadas con coronavirus cumplieron con la cuarentena y evolucionaron correctamente.

Al ser consultado sobre espacios para cuarentena y controles a gente que hoy vuelve del exterior, el ministro apuntó que hay en aeropuertos. En esta línea relató que hay #equipos del 107 van a los colectivos, la dificultad es que no paran en las terminales de ómnibus, se hacen operativos, enviamos gente. Tienen que entender que no es una actitud persecutoria sino de respeto, educación hacia toda la sociedad que si vienen del país que sea tiene que hacer la cuarentena, no hay manera de evitar el aislamiento".

Por último anunció que se está trabajando para acondicionar el hospital Iturraspe en dos de sus salas. "Estaríamos creciendo entre 80 camas", agregó. Y concluyó: "En este momento está trabajando el equipo del ministerio de Salud que me acompaña está trabajando con las autoridades máximas del Ejército de la región tomando este tipo de medidas y teniendo estas materias previstas no solo en tema habitaciones sino en logística que van a colaborar".

Fuente: Uno Santa Fe