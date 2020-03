En Neuquén, las autoridades prohibieron la circulación de personas durante la noche

En el marco de las medidas de emergencia que se están tomando en todo el país para frenar el avance del coronavirus, y tras el aislamiento social preventivo y obligatorio que estableció el Gobierno, las autoridades de Neuquén decidieron prohibir la circulación de personas durante la noche.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial oficial de la provincia, el mandatario local, Omar Gutiérrez, informó que los ciudadanos deberán circular “como horario exclusivo entre las 8 y las 20 solo para la provisión de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos”.

Asimismo, dispuso como horario de atención al público para todos los locales comerciales en el territorio de la provincia, comprendidos en las excepciones del artículo 6 del decreto 297/20, entre las 9:00 y las 19:00 de cada día.

El decreto estableció, también, que en todos los casos en que suceda la concurrencia de personas deberá respetarse el distanciamiento social obligatorio de al menos 1 metro entre cada uno.

En el caso de los agentes de la administración pública, se establece que aquellos empleados estatales que incumplan con esta norma y todas las otras dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, habrán cometido una “falta grave, debiéndose disponer su baja automática o inicio de sumario, según corresponda”.

La norma legal también determinó que la policía provincial demorará, hasta dar aviso al Ministerio Publico Fiscal y que éste tome debida intervención con quienes incumplan las presente norma y las de emergencia sanitaria dictadas en general.

Por último, el gobernador Gutiérrez también estableció la prohibición del ingreso y egreso de los aeropuertos de la provincia sin previa autorización de la policía neuquina, que “dispondrá el ingreso o egreso según se constate estar o no comprendidos en las excepciones autorizadas por la normativa dictada por el gobierno nacional”.

Estas medidas llegan en el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta el próximo 31 de marzo, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, que en el país ya causó 266 infectados y cuatro muertos hasta el momento.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, explicó el jefe de Estado recientemente.

En este sentido, advirtió que no le “va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena” si lo considera necesario porque “haciendo el contagio más lento, tenemos los recursos para atender a la gente”.

El decreto provincial que prohibió la circulación por la noche

Con información de www.infobae.com