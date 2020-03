Emprendedores argentinos fabrican con impresoras 3D un insumo fundamental para respiradores y mascarillas

Guillermo Cabrera tiene 60 años, sufre de EPOC y es hipertenso. Se encuentra haciendo cuarentena, en estricto aislamiento, sin entrar en contacto con nadie, ya que está dentro de lo que se denomina grupos de riesgo ante la pandemia del COVID-19. Pero la distancia física no le impide estar cerca de su hijo, Gerónimo, de 21 años. quien se encuentra en el taller junto a 6 impresoras funcionando en simultáneo. Ambos oriundos de Banfield, son fundadores de “Te doy una mano”, emprendimiento solidario de impresión 3D en donde fabrican prótesis para quienes más las necesitan.

Por un artículo en un diario italiano vieron que el principal problema que estaba sucediendo en el país europeo era que faltaba el insumo -que es desechable- de las “válvulas venturi” para los respiradores, -equipamiento médico elemental y vital para asistir mecánicamente en la respiración a los pacientes con más complicaciones y fallas agudas respiratorias- que si bien faltaban respiradores, lo que más faltaba eran las válvulas.

“Esto nos hizo abrir los ojos y nos dimos cuenta que podíamos adelantarnos a ese problema al comenzar a fabricar este elemento imprescindible antes de que comience a ser requerido acá en la Argentina”, explicó Guillermo Cabrera.



“El gran problema nuestro era saber si en Argentina iba a a servir este modelo para los respiradores locales. Este último domingo probamos una de las válvulas que imprimimos en un respirador del hospital de Llavallol, en el Gandulfo de Lomas de Zamora y no funcionó pero vimos que se puede adaptar y hacer otra válvula para ese modelo que ya estamos fabricando”, agregó.

Gerónimo, en diálogo con Infobae adelantó: “Ya tenemos 70 válvulas hechas para los hospitales de acá de Argentina y nuestra idea es seguir produciendo”.



“Pensamos que esta fabricación, podría dar a los hospitales públicos –en primer lugar- y a cualquier otra institución sanitaria –en segundo lugar- el stock necesario de estos utensilios, y para esto tenemos varias impresoras trabajando diariamente las 24 horas del día”, detalló Guillermo.



A su vez el fundador de “Te doy una mano" contó a este medio que los están llamando de todas las provincias argentinas pidiéndoles las válvulas, pero que se encontraron con un problema: “cada provincia fue comprando a diferentes empresas y países según las licitaciones que fueron haciendo, por lo cual nos encontramos con que hay una diversidad de válvulas terrible, unas 8 o 10 diferentes”.

“Nosotros con Gerónimo nos queremos adelantar a que desgraciadamente esta necesidad de respiradores suceda en Argentina y para eso queremos que exista un buen stock de válvulas. Para eso necesitamos que nos escuche el Ministerio de Salud, para que puedan brindarnos una válvula de cada modelo existente y nosotros lo copiaremos, y las haremos en cantidad antes de que empiecen a escasear”, manifestó.



“Estamos fabricando las válvulas que son de última generación, que se pueden ver en los hospitales de las grandes ciudades, pero igualmente estamos trabajando muy duramente para tener todos los modelos”, afirmó.

Asimismo adelantó que se encuentran con otro proyecto en paralelo: “Un médico me llamó llorando desconsoladamente pidiendo que se están infectando ellos, consultando si les podíamos hacer unas máscaras que les cubran la cara y protegerlos así del virus”, narró Guillermo.



Uno de los problemas que tienen es que no pueden salir a comprar los suministros que les hacen falta para hacer las impresiones 3D por la cuarentena total. Sin embargo, aclaran, “hay mucha colaboración, tenemos mucha gente que nos quiere ayudar y estamos armando una comunidad con quienes tenemos impresoras 3D para que nos ayuden y poder producir más cantidad de máscaras y válvulas”.

Y agregaron: “Nos falta definir cómo será la logística de la distribución, ya que por el momento no hay correo, no hay flete, no hay forma de hacerles llegar el producto a las provincias y hospitales”.



“Hablando con los médicos, consultándoles como los podíamos ayudar en su lucha contra el COVID-19, surgió el tema de unas máscaras, que se podían hacer parte de su fabricación con impresoras 3D, y ahí fue cuando nos pusimos en campaña con mi padre para hacerlas, para fabricarlas, y regalarselas a los hospitales, a los médicos, que todos los días se ponen estas capas de superhéroes para pelear cualquier tipo de enfermedad y en este caso la pandemia”, relató a Infobae Gerónimo, jóven emprendedor.

“Nosotros queremos aportar un mínimo granito de arena para que los médicos puedan salvar más vidas, hay que proteger a nuestro personal de la salud para que puedan seguir trabajando”, concluyó Gerónimo y agregó: “Nuestra labor es solidaria y gratuita, tal como hasta ahora lo venimos haciendo con la entrega de prótesis 3D y los portasueros con ¨superpoderes¨ para los hospitales pediátricos”.

Los que estén interesados en las mascarillas o las válvulas venturi pueden contactarse con Guillermo y Gerónimo a través de Instagram (@elchicodelasmanos) o por correo electrónico a [email protected]

El aporte de ADIMRA

La RED Centros Tecnológicos ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) junto a su asociado ADOX, desarrollaron un sistema que permite adaptar rápidamente y a muy bajo costo los respiradores destinados a otros usos médicos para ser utilizados en la atención a pacientes afectados por el COVID-19.

¿Cómo lo harán? Aprovechando que los respiradores de anestesia tienen características similares a los de terapia intensiva y gracias a un proyecto colaborativo y sin fines de lucro, se adaptaran a partir de accesorios que se crearon para convertir a estos equipos en una alternativa provisoria técnicamente viable ante esta situación de extrema urgencia.

Fuente: Infobae