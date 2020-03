“Te duele todo el cuerpo”: Oriana Sabatini contó cómo está viviendo tras confirmar que tiene coronavirus

En la mañana de La 100 (FM 99.9), el equipo de El Club Del Moro habló con Oriana Sabatini luego de confirmarse que tiene coronavirus, al igual que su novio Paulo Dybala.

“Estamos bien. Creo que hace dos, tres días yo me sentía bastante mal como cuándo te sentís así con gripe. Porque te duele todo el cuerpo, estás cansado… Yo no tuve fiebre porque siempre me la tomaba y no…”, comenzó diciendo la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Y siguió: “Escuchaba como mis pulmones hacían un ruido que no estaba muy bien. Después Paulo se empezó a sentir mal. Pero es lo que digo… No pasa de los síntomas de la gripe, por lo menos para nosotros fue así”.

Sobre cómo hacen para abastecerse de comida, la joven cantante expresó: “Nos traen la comida del club de mi novio. Igual si tengo que cocinar cocino”. Y agregó: “Nosotros veníamos desde hace nueve días con la cuarentena”.

Oriana Sabatini también habló sobre los chequeos que deben realizarse: “Los médicos nos dijeron que el 31 de marzo nos iban a hacer el test de vuelta. Mientras tanto nos dijeron que hay que hacer reposo y nos dieron unas vitaminas para tomar”.

“Me angustia… Mi mamá es un poco más fuerte, mi papá se estresa por todo, se hace mala sangre muy fácil. Si ya se preocupaba estando yo acá en Italia, imaginate cuando le dije que tengo el virus”, contó la artista.

Y agregó: “Me angustia tener que preocuparlos sabiendo que ellos están lejos y que ellos saben que no pueden hacer nada”.