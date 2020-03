Jimena Cyrulnik invitó a su ex a pasar la cuarentena juntos: “Priorizar la unión y el amor”

En mayo de 2019, Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby concluyeron su relación de más de 15 años de amor. “Fue desde el amor”, señaló ella, en aquel momento cuando la noticia se hizo pública.

Desde aquel entonces, el fotógrafo dejó la casa familiar en la que convivía con la conductora y sus dos hijos en un country de Tigre y se mudó a un complejo también de zona norte. Sin embargo, la cuarentena por el coronavirus cambió los planes por completo.

Jimena Cyrulnik invitó a su expareja a su casa para que sus hijos Calder y Tyron pudieran también disfrutar de su papá en estos días de cuarentena obligatoria, decretados por el Gobierno nacional. Por lo visto, dejaron las diferencias de lado por el bien de los cuatro.

“Situaciones excepcionales requieren actitudes excepcionales QUÉDATE EN CASA (día 7) #yomequedoencasa #familymodeon , para ciertas circunstancias es necesario priorizar la unión y el amor hacia los demás por sobre el propio 🤝 tratar de no pelear estar unidos si se puede y pasar este momento lo más juntos posible 💪 a la pandemia la combatimos entre todos 🤜❤️🤛 cambiemos el mundo…cambiando primero nosotros 🌏 🦠.. (Todo sin perder el glamourrrrrr chicassss🤪)”, detalló la conductora, junto a dos dulces imágenes con su familia durante el aislamiento total.

A lo que una seguidora le comentó: “Qué difícil convivir con tu ex, así todos juntos”, y el propio Lucas Kirby se encargó de responder con picardía: “No te creas, soy bastante bien llevado”.



En su momento, Jimena Cyrulnik habló con Gente y se refirió a su separación sin escándalos: “Nosotros no decimos que se termino algo, sino que se transformó en otra cosa, y eso no implica no vernos, ni hacer planes juntos, ni compartir cosas, porque nosotros siempre vamos a ser familia, y este fue un desenlace que ya lo veníamos trabajando”.

Vale señalar que además de los hijos, ambos siguen unidos por un proyecto comercial de una marca de trajes de baño. Ya no están juntos pero está claro que tienen buen trato.