Lo pararon en la Panamericana tras regresar de Brasil, lo escoltaron hasta su casa y volvió a violar la cuarentena

Se desconoce cómo ingresó al país, no cumplió con el aislamiento obligatorio y tiene una denuncia por resistencia a la autoridad. Sin embargo, apenas las fuerzas de seguridad abandonaron la puerta de su domicilio, el hombre de 27 años se dio a la fuga

Este martes, en el marco del megaoperativo que dispuso el Gobierno en la autopista Panamericana para restringir el acceso a la Ciudad de Buenos Aires, un joven que venía desde Brasil y que, por ende, violó la cuarentena obligatoria protagonizó un insólito cruce con periodistas y fuerzas de seguridad. No conforme con su accionar irresponsable, tras ser escoltado por personal de Gendarmería hasta la puerta de su casa, se dio a la fuga en menos de un minuto.

La actitud prepotente del hombre de 27 años generó indignación y burlas en las redes sociales. Luego de ser demorado en la Panamericana a bordo de su camioneta, en la que trasladaba una tabla de surf, justificó que se encontraba de viaje en Brasil. “Vengo de vacaciones, querida. ¿Vos dónde te vas? ¿A Miami? Yo no puedo irme a Miami, tengo que agarrar el auto e irme a Brasil”, increpó a una periodista.

“Empecé mis vacaciones el 8 (de marzo) tranquilamente. Se desató el quilombo este y decidí volver porque no puedo estar en otro país en una catástrofe mundial”, dijo sobre el avance de la pandemia de coronavirus que golpea al mundo.



Si bien ya regía el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno, el joven contó que había podido regresar a la Argentina a través de la frontera de Paso de los Libres, dónde sólo le habían tomado la temperatura antes de dejarlo seguir. En consecuencia, se está tratando de averiguar cómo ingresó realmente. Además, violó el decreto que prohíbe la libre circulación y se le registró una denuncia por resistencia a la autoridad, ya que ayer se negó a bajar de su vehículo cuando se lo solicitó el personal de Prefectura Naval Argentina en el control montado sobre la Panamericana, a la altura de la calle Paraná.

A lo largo de las varias horas que estuvo demorado, mantuvo otros cruces con los cronistas. “Alejate, alejate, no se me acerquen mucho, ustedes no tendrían que estar acá, tendrían que estar en su casa”, respondió ante la insistencia de la prensa. Cabe aclarar que la actividad periodística se encuentra exceptuada de la prohibición de circular, por ser considerada esencial para la sociedad.



Después de ser notificado frente a dos testigos de su situación judicial por haber incumplido con el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, el joven fue escoltado a su domicilio del barrio de Flores, donde debía cumplir con la cuarentena.

Sin embargo, tras llegar a la propiedad rodeado por un patrullero y dos oficiales en moto, el joven se dio a la fuga apenas las fuerzas de seguridad abandonaron la cuadra. Las imágenes fueron captadas por un vecino de la zona y rápidamente comenzaron a circular en las redes.



Si bien se desconoce su paradero, se le sumará otro cargo por una nueva violación de las medidas dispuestas por el Gobierno. Días atrás, Alberto Fernández, al ser consultado por casos que trascendieron de personas que violaron la cuarentena, dijo: “Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos".

“Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, agregó el Presidente, en relación a otro irresponsable: el joven que se subió a un Buquebus estando infectado de COVID-19.

Fuente: Infobae