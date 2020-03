“Son soretes”, Fantino fulminó a los famosos que no cumplen con la cuarentena obligatoria

Alejandro Fantino regresó a la televisión por la pantalla de América y fue contundente con los referentes que no cumplen con las medidas de cuarentena obligatoria. En su descargo, los calificó duramente y explicó los motivos.

En medio de un efusivo cruce de opiniones con su compañero Jonatan Viale, expresó con enojo lo que opinaba sobre las personas que se comportan de esa manera y “no dan el ejemplo”.

“La verdad es que este tipo de situaciones saca los soretes a flote. En todo sentido: hay un sorete en el edificio, en el barrio privado, en la villa, en el club. Hay un sorete dando vueltas por ahí. ¿Sabés lo que pasa?, que si fuera en otra circunstancia no me jode la vida, ni me cambia la vida. Si te dicen: ‘No podés entrar con el perro al edificio’, y lo hacés igual… Pero en esto me matás a mi viejo, ¡sorete!“.

Y continuó: “Si vos no das el ejemplo, como referente social que sos, seas deportista, del espectáculo, de la política o de la religión… Si no das el ejemplo, sos un sorete. Y me estás matando a mi viejo, a mi vieja, a un amigo o a un familiar. A un próximo o a un prójimo“.

Además, agregó: “Por eso pongo el foco en el fútbol, porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener. Por eso lo tiro sobre la mesa para que lo charlemos”.