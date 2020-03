“Que no deje morir a su hermano”, el desgarrador pedido del padre de Jesica Cirio

Jesica Cirio está distanciada de su padre desde hace muchos años. Ni siquiera su casamiento con Martín Insaurralde, o el nacimiento de su hija Chloé la acercaron a su familia.



Desde 2014, en que protagonizaron una pelea mediática, la modelo decidió cortar toda relación, Incluso explicó que sufrió severas secuelas psicológicas: padeció antropofobia, (miedo a las personas), y subió de peso por el estrés que le provocó la situación.

Pero su padre, Horacio, de 63 años, sigue insistiendo cada vez que puede para lograr un acercamiento. Varias veces intentó, a través de los medios, llamar la atención de su hija, pero sin resultado.



Hoy, en plena pandemia por el coronavirus, el hombre, que por su edad está en el grupo de riesgo, debe dejar de trabajar. “Si yo me quedo en mi casa, mi familia no come. No se cómo hacerle llegar a ella para que por favor me de una mano. El problema es el chiquito. En este momento estoy en el negocio, una pollería y vendo cosas de verdulería. Más o menos me la estaba rebuscando. Yo no cobro plan, nada. Vivo de mi trabajo”, aseguró en una entrevista radial con El show del espectáculo.

Su hijo menor, también está en riesgo porque sufre asma. El padre de Jesica Cirio intentó llegar al corazón de su hija explicándole la difícil situación de su hermanito.

“Yo le pido a ella y a toda la gente que la conoce que por favor se deje de embromar y se olvide de los rencores. Esto es una cuestión de humanidad. Más con tu familia”, dice Horacio.



“Yo le diría que piense en su hermano, en mí, en tantos momentos lindos que pasamos cuando era chiquita que éramos felices. Yo quisiera ver que es lo que hice para que tenga tanto odio. Te juro por mi nene que no hice algo de una magnitud tan terrible como para que me deje morir a mí y a su hermanito. Que me ayude. Que no me deje morir”, le suplicó.