Cuarentena por el coronavirus: qué se puede hacer y qué no

"Sabemos que hay dudas y estamos despejándolas una a una", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al compartir en las redes la guía de consultas para saber "¿Qué se puede hacer y qué no durante el aislamiento obligatorio?".



"Esta emergencia es un desafío de convivencia, responsabilidad y solidaridad. Quedarte en casa salva vidas", convocó Cafiero. A continuación las primeras inquietudes resueltas por el Poder Ejecutivo:

¿Cuáles son los teléfonos de contacto?

Podés llamar al número 0800-222-1002 opción 1: coronavirus, para consultas sobre salud.

¿Se puede ir a una consulta médica?

Podés ir al médico sólo si se trata de una emergencia. Siempre es mejor consultar por vía telefónica. En caso de que tengas algún síntoma del Coronavirus (Covid-19) comunicate con los números dispuestos por el Ministerio de Salud. Más información en este link http://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos

¿Cómo se hace para denunciar a alguien que no esté haciendo la cuarentena?

Podés denunciar al 134 o al 911. En caso que no puedas comunicarte al 134 te sugerimos mandar un correo electrónico a [email protected] o llenar el formulario de denuncias anónimas entrando a https://denunciasweb.minseg.gob.ar/

¿Se puede ir al banco?

Los bancos estarán cerrados, pero podés acercarte a un cajero si necesitás retirar dinero.

¿Qué se puede hacer si no se tiene plata?

Los cajeros automáticos van a estar funcionando y así también el transporte de caudales para mantenerlos provistos de efectivo.

¿Se puede asistir a personas adultas mayores?

Sí, se puede asistir a los adultos mayores y familiares que necesiten asistencia. Recordá tomar los recaudos del protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

¿Se cortarán los servicios que no se paguen?

Los servicios se pueden pagar en forma electrónica y en los cajeros automáticos. Los casos excepcionales serán evaluados a posteriori.

¿Se corta la tarjeta si no se paga?

La tarjeta de crédito también se puede pagar por vía electrónica o a través de cajeros automáticos. Los casos excepcionales serán evaluados a posteriori.

¿Se pagan los días no trabajados?

Si. Los días no trabajados deben ser abonados.

¿Se puede pasear al perro?

No se puede pasear a las mascotas, solo puede salir una persona a las inmediaciones de la casa para que los perros puedan hacer sus necesidades. Se debe llevar lavandina para echar sobre la orina y sobre el lugar en el que se recogieron las heces de la mascota. Recordá guardar las medidas de distancia social en la vereda. Al regresar, desinfectá las patas de la mascota.

Las y los hijos de padres separados, ¿Pueden trasladarse?

En primer lugar, es importante que sepamos que que los niños se encuentran incluidos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio no sólo para evitar la circulación del virus, sino para evitar los riesgos de que ellos lo contraigan. Por esto es clave quedarse en casa. Sin embargo, hay algunas excepciones en relación a la aplicación de las restricciones, detalladas en el inciso 5 del artículo 6 del Decreto y están vinculadas a personas que deban asistir a otras, entre ellos, niños y adolescentes. La restricción prevista en el DNU no se aplica si cuando entró en vigencia, el niño se encontraba en otro domicilio del que tiene su centro de vida o es el más adecuado para cumplir con la cuarentena. De ser necesario este traslado, debe ser realizado por única vez. Además, no se aplica si alguno de los progenitores por razones laborales, asistencia a otras personas u otras causas de fuerza mayor tienen que ausentarse del hogar. En estos casos, pueden trasladar a los niños a casa de otro progenitor o persona cercana. También la normativa tiene en cuenta las cuestiones de salud, en cuyo caso se podrá trasladar a niños y adolescentes a la casa del otro progenitor, siempre priorizando la no circulación.



Si estás en alguna de estas situaciones y en la calle alguna autoridad te pregunta el por qué del traslado, es importante que sepas que necesitas contar con una declaración jurada que podés descargar acá.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-medidas-de-excepcion-para-que-padres-y-madres-puedan-trasladar-ninos-ninas-y



Esta medida se enmarca en la Resolución MDS 132/2020 que establece las excepciones al aislamiento social, en casos de asistencia de niños, niñas y adolescentes por sus progenitores o tutores, de acuerdo al Decreto N° 297/2020.

¿Hay delivery?

Si. Los servicios de delivery están exceptuados de la restricción.

¿Quién es la autoridad de aplicación de la cuarentena?

Ministerio de Salud y el resto de los Ministerios están a cargo del cumplimiento de la cuarentena.

Seguridad privada

Están exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio los servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

¿Quiénes son las personas exceptuadas del aislamiento preventivo y obligatorio?

En estos links podés consultar quiénes son los únicos que están exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/exceptuados-aislamiento-social-preventivo-obligatorio

https://www.argentina.gob.ar/que-actividades-y-servicios-se-incorporaron-la-excepcion-del-aislamiento

¿Se puede circular o ir de vacaciones durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio?

Como dispone el DNU 297/2020 las personas no pueden desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, para prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

¿Dónde se realizan las denuncias del consumidor?

Llamá a la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral al (011) 4310-5525 o gratis al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 5). Ahí te van a orientar según tu situación.

¿Cómo es el traslado desde el aeropuerto de Ezeiza? ¿Cómo hacer si se quiere ir a buscar familiares?

En caso que su lugar de residencia sea el área metropolitana está disponible el transporte público. Asimismo, está disponible la declaración jurada para ir al aeropuerto de Ezeiza a retirar familiares arribados en vuelos internacionales. Hacé click en https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico , ingresá la palabra “aeropuerto” y descargá el permiso excepcional para tu vehículo. Más información en este link https://www.argentina.gob.ar/noticias/aeropuerto-de-ezeiza-permiso-de-circulacion-para-vehiculos-particulares-y-operativo-de

¿Cómo se brinda asistencia a quienes estén en el exterior?

La Cancillería argentina te ofrece varios teléfonos. Desde el exterior llamá por Whatsapp a los números +54-911-6271-7291 o +54-911-4411-3057. Desde la Argentina llamá al teléfono gratuito 0800-222-8478. Más información en este link https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/coronavirus-preguntas-frecuentes

¿Dónde se puede hacer consultas laborales por Coronavirus (Covid-19)?

En caso que quieras efectuar una consulta sobre un empleador que no esté cumpliendo con las obligaciones sanitarias podés mandar un mail a [email protected] o llamar al teléfono 0800-666-4100 de 8 a 20hs. Deberías detallar la razón social y CUIT para que se tome registro del reclamo.

¿Cómo se puede averiguar el precio máximo de los alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza?

Mediante el siguiente link podrás averiguar los precios de los artículos mencionados.

https://preciosmaximos.argentina.gob.ar