El Gobierno convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad para que se sumen en tareas de prevención contra el coronavirus

Lo resolvió el Ministerio de Seguridad, a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial. Los candidatos no podrán superar los 60 años de edad y deberán tener un legajo limpio de denuncias

Día a día el Gobierno avanza extremando medidas, tanto sanitarias como en materia de seguridad, con el objetivo de mitigar el avance del coronavirus. En este marco, el Ministerio de Seguridad convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad para que se sumen en tareas de prevención contra la pandemia.

La Resolución 51/2020, que lleva la firma de la ministra Sabina Frederic, instruyó a los altos mandos de Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval a considerar las propuestas de convocar a personal superior retirado “a prestar servicios para brindar apoyo en el desempeño de las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” en el marco de la situación epidemiológica.

La cartera que conduce Frederic estableció que los candidatos propuestos o personal subalterno deberá cumplir lo siguientes requitistos: no superar los 60 años de edad; no haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro y no haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en trámite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro. En tanto, el Gobierno aclaró que tampoco podrán ser propuestos aquellos que se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de riesgo.

En tanto, entre los considerandos de la Resolución se destacó que “las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de este Ministerio requieren del empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal que revista en actividad”.

A su vez, recordó que “la legislación vigente para la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional prevé que el personal retirado podrá ser llamado a prestar servicios cuando se encuentre comprendido en los supuestos desarrollados en dicha normativa”.

Además, cabe mencionar que en el DNU que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio se encomendó que la cartera de Seguridad esté a cargo de los “controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Al respecto de los controles que se llevan a cabo en Capital Federal, el fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, autorizó a los fiscales de turno a secuestrar los vehículos de aquellas personas que no cuenten con el permiso correspondiente para circular por la vía pública. Desde que comenzó la cuarentena las fuerzas federales detuvieron a 2.226 personas y secuestraron más de 600 autos.

“Donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos, son unos inconscientes”, cargó Alberto Fernández contra los que violan la cuarentena.

En tanto, Frederic, había anunciado que a partir de este miércoles por la tarde se adoptarían nuevas medidas para limitar “mucho más” la circulación de vehículos en el Área Metropolitana y especialmente en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, luego de que el Gobierno porteño haya restringido 59 de los 110 accesos a la Capital, a última hora de la jornada de ayer se dispuso modificaciones en los 33 ingresos habilitados, dándole prioridad a personal de la salud y al transporte de bienes esenciales que se encuentran exceptuados del decreto que anunció el Presidente la semana pasada.

Con información de www.infobae.com