Farmacéuticos advierten que "no hay desabastecimiento, sino demora en la reposición"

La pandemia del coronavirus tiene en vilo al mundo y trastocó la vida cotidiana de millones de habitantes. La psicosis de las primeras semanas hizo que se agotaran el alcohol en gel en farmacias y supermercados, así como también barbijos y otros insumos esenciales para prevenir la enfermedad.

La situación en medio de la cuarentena ya comenzó a reestablecerse y desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, su titular Marcelo Peretta, aseguró a Ámbito que el abastecimiento debería estar garantizado si se racionaliza la venta.

También dio cuenta de los protocolos de atención dispuestos en farmacias, venta de medicamentos, recetas digitales y reactivos de testeo.



Además, pidió valorar la labor de farmacéuticos considerados personal esencial ante esta epidemia, para quienes solicitó la exención del Impuesto a las Ganancias, así como la liberación del pago de Ingresos Brutos para los dueños de establecimientos.

Periodista: ¿Las farmacias están trabajando con normalidad ante la cuarentena?

Marcelo Peretta: Las farmacias están abiertas. Algunas con horario extendido, otras reducido, pero están atendiendo al público. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos emitimos un protocolo para que los trabajadores usen barbijo, guantes, para que ingresen de a dos personas para evitar aglomeraciones y se hagan filas al exterior de las farmacias, como pasa en otros lugares. Los farmacéuticos están cumpliendo su función y aprovecho para destacar su rol ya que son un factor de contención en estos momentos donde se le pide a la población que no acuda a hospitales por cuestiones menores.

P: ¿Está garantizado el abastecimiento de medicamentos y productos esenciales de prevención como barbijos y alcohol en gel?

M.P.: Está garantizado el abastecimiento de alcohol al 96%, alcohol en gel, barbijos y guantes. Nosotros recomendamos racionalizar esos insumos, porque se terminan porque viene una persona y lleva guantes en caja, 50 barbijos o 10 frascos de alcohol en gel, o sea más de lo que en realidad necesita. Por eso, estamos recomendando que se limite la venta a tres productos por persona, entonces de esa manera tratamos de paliar la demora en la reposición. Hoy no hay desabastecimiento, sino demora en la reposición. Con respecto a los medicamentos, que la gente se quede tranquila que no va a haber desabastecimiento.

P: Muchas personas salieron a comprar indiscriminadamente antibióticos u otros medicamentos para automedicarse contra el coronavirus. ¿Qué tiene que saber la gente?

M.P.: No es necesario tomar ningún medicamento que no esté indicado. Con respecto a los remedios de venta libre, siempre consulten al farmacéutico. La vitamina C o el zinc pueden servir para subir las defensas, al igual que comer bien, airearse y hacer algo de ejercicio en casa. Todo lo que levante las defensas es un buen ataque. Pero no hay necesidad de stockearse ni de vitamina C, ni de zinc porque en definitiva no se puede exagerar la cantidad porque la dosis es una sola y se deja a otras personas sin acceso. Para bajar la fiebre, se recomienda tomar paracetamol y no ibuprofeno ya que éste último medicamento reduce las prostaglandinas, que son los mediadores que hacen que el cuerpo se defienda, por eso es contraproducente en este caso.

P: ¿Qué pasa con la implementación de las recetas digitales? Algunas prepagas ya las habilitaron.

M.P.: Nosotros hemos pedido que se active la receta digital para medicamentos crónicos para evitar que el paciente tenga que ir a buscarla a una consulta y duplicar una salida innecesaria. Los médicos pueden enviárselas manuscritas en una foto por mail o whatsapp para presentar directamente en las farmacias. Esto ha tenido buena acogida por parte del Gobierno y probablemente salga alguna resolución desde la Superintendencia de Salud. Hasta ahora, sólo el 20% de las prescripciones se están haciendo por esta vía, pero esto podría aumentar en los próximos días. En el caso de las prepagas, donde la gente paga tanto y tiene poder adquisitivo, se podría implementar que el paciente pague el precio del medicamento, se lleve el ticket y que sea directamente la obra social la que le reintegre la diferencia del descuento. Pero tiene que haber una decisión clara de las prepagas, es todo un planteo que nosotros estamos haciendo en el marco de la emergencia.

P: ¿Qué esta pasando con el tema de la falta de reactivos masivos para detectar el coronavirus y la descentralización de los testeos?

M.P.: Ya en Estados Unidos hay unos reactivos que se están vendiendo en farmacias, aquí todavía no están pero puede ser que en las próximas semanas lleguen. Los bioquímicos están sobresaturados en el Malbrán, por eso se ha pedido la descentralización de los análisis y por suerte, ya comenzó a suceder. Se ha capacitado a un grupo de bioquímicos para que sean 5 o 6 laboratorios más en el país que puedan testear. Falta multiplicar al menos por 10 la cantidad de estudios que están haciendo los laboratorios y por 100 en la calle. Van a aparecer más casos, pero lo bueno de eso es que los podés aislar y los vas a tratar. En los peajes o en los retenes policiales donde paran a los automovilistas hay que poner bioquímicos a hacer testeos. Seguramente, ahí tendremos una visión más precisa y vamos a poder actuar más activamente.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Marina Giacometti