Una de las economistas preferidas de Cristina Kirchner pide “suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones”

En medio del debate sobre el impacto económico por la llegada del coronavirus a la Argentina, la diputada Fernanda Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, pidió este viernes "suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones y buscar una solución integral". Se trata de una de las economistas preferidas de Cristina Kirchner: como cabeza de lista bonaerense para la Cámara baja, fue la elegida de la ex presidenta para compartir "sábana" en la elección nacional de 2017.

"El problema de la deuda, que golpea al conjunto de los países -y especialmente a los periféricos- debe ser repensado integralmente. Como debe ser repensada una ingeniería financiera que sostiene la apropiación y el ocultamiento de las riquezas de las naciones en guaridas fiscales", aseguró la legisladora Clarín.

"Pueblos y gobiernos estamos dando, en todo el mundo, una batalla por la vida. Ningún otro bien o valor puede estar por encima de ella. La necesidad de suspender el pago de deudas soberanas debe ser motivo de unidad entre los países y un acto de responsabilidad de los acreedores", agregó Vallejos, de diálogo fluido con Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos.

La economista le pone números globales a la necesidad: de acuerdo al último informe conjunto del FMI y el Banco Mundial correspondiente al 2019, las naciones en desarrollo adeudan 7,8 billones de dólares y pagaron intereses en 2018 por más de U$S 574.000 millones. "Necesitamos una solución definitiva al problema de la deuda, incluida la del FMI, como ya se ha hecho frente a situaciones excepcionales de guerras y catástrofes. Y la recuperación de la riqueza fugada, incluyendo un punto final a la existencia de 'paraísos' fiscales".

Las declaraciones de la diputada se conocen días antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente la propuesta de reestructuración de la deuda argentina. Ya trascendió que el funcionario pedirá un alivio en el pago por varios años. Una idea con la que llegó al cargo y que se profundizó por el parate económico inesperado que añadió el coronavirus.

Esta semana, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en sintonía con el FMI, solicitó a los países centrales la suspensión de pagos de deuda de los países más pobres, para que puedan volcar más recursos a combatir la propagación del virus.Cerca de la economista señalan que, aunque por el tamaño de su PBI, la Argentina no se encuentra ubicada en el pelotón de los países de ingresos bajos, el propio Fondo Monetario reconoció que la deuda argentina no es sostenible. El pedido de Vallejos se enmarca en ese apoyo a la postura argentina, "para avalar una quita de hasta U$S 85.000 millones de la deuda con acreedores privados".

