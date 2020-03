Agustín Rossi: “Médicos, enfermeros y paramédicos de los hospitales militares están a disposición en la crisis”

En el primer balance de la cuarentena obligatoria, las tareas de contención social y las perspectivas para el futuro inmediato ante la pandemia del coronavirus en la Argentina, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó sin vueltas: “No veo posibilidades de que haya un desborde social donde tengan que actuar las Fuerzas Armadas”.

No sólo esto. Rossi dijo que “en algunos lados se pide el estado de sitio pero no creo que sea necesario y eso no lo vamos a permitir”. También fue tajante en cuanto al accionar de los militares en medio de las tareas de ayuda ante la crisis al evaluar “no existe posibilidad alguna de que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior. Cuando veo como vienen trabajando las fuerzas de seguridad me parece que es más que suficiente lo que hacen”, dijo.

El ministro de Defensa se convirtió desde que estalló la pandemia y que el gobierno tomó medidas de contención sanitaria, social y económica en un actor clave. Rossi fue quien anunció el cierre de las fronteras, se puso al frente del operativo de contención social en el conurbano y muchas veces oficia como unos de los principales voceros del Presidente. “La crisis sin dudas permitió que visibilizar muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que muchos argentinos no conocían o que no tenían en cuenta”, expresó el ministro de Defensa a Infobae al evaluar el accionar de los militares en esta crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo.

-¿Qué le pidió el presidente Alberto Fernández para enfrentar desde las Fuerzas Armadas esta crisis del coronavirus?

-El Presidente me solicitó que todas las capacidades de las Fuerzas Armadas estuvieran a disposición en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Al visibilizar todas esas capacidades, la crisis sin dudas les hizo conocer a los argentinos aspectos de las Fuerzas Armadas que ignoraban o no tenían en cuenta. Es decir, que las Fuerzas Armadas tenían la multiplicidad de funciones que están mostrando en esta crisis.

-¿Cómo vienen actuando?

-En diferentes aspectos. Fuimos la primera agencia que actuó con un protocolo del Ministerio de Salud porque el 2 de febrero yo envié instrucciones de cómo actuar ante el coronavirus a las bases argentinas en la Antártida. Es que esas bases tomaron la decisión de restringir el contacto con ciudadanos chinos ya que en ese momento el virus estaba alojado aun en China y aplicamos un protocolo estricto del cuidado y la totalidad de los integrantes de las bases argentinas. Eso fue el 2 de febrero. A partir de allí empezamos a preparar todo el sistema de sanidad militar.

-¿En qué consiste ese sistema en su totalidad?

-Este consta de hospitales a lo largo de todo el país con tres hospitales centrales situados aquí en la ciudad de Buenos Aires. El hospital central militar, el Naval Pedro Mayo y el de la Fuerza Aérea en Pompeya mas el de Campo de Mayo. Pero además tenemos uno más en Córdoba, dos en Mendoza, otro en Salta y dos hospitales militares de la Armada en Bahía Blanca. Y hospitales militares en Comodoro Rivadavia y en Río Gallegos. A esa capacidad natural ya instalada donde hicimos valer todo el sistema de salud y ampliar la capacidad de camas agregamos dos más. En Campo de Mayo le agregamos un hospital reubicable del Ejercito que se instaló en paralelo para ampliar la capacidad de Campo de Mayo y a agregamos el Hospital militar reubicables de la Fuerza Aérea que dispusimos en Pompeya. Este último hospital tiene la capacidad de cuatro camas de terapia intensiva con capacidad de ampliar asi que es un aporte importante. Y obviamente todo el personal de sanidad de las Fuerzas Armadas. Médicos, enfermeros, paramédicos que están trabajando en esos hospitales que van a estar a disposición de la crisis. En materia de salud también sacamos una resolución que los estudiantes de cuarto año de enfermería van a poder estar a disposición en caso de que sea necesario. Ademas hicimos una convocatoria a todo el personal retirado de las Fuerzas Armadas del área de sanidad que no sea personal de riesgo para que se sume al operativo. En materia operativa sacando el tema de salud dividimos el país en 14 comandos de emergencia con oficiales de todas las fuerzas trabajan en conjunto con gobernadores e intendentes para tareas de sanidad, de logística, de traslados, pero en términos generales trabajan articuladamente con cada poder institucional en cada región. Las tareas que tienen son: por un lado, el apoyo humanitario previsto dentro de la ley de Defensa Nacional en cuanto a la distribución de alimentos en el conurbano y en distintos lugares del país. En el conurbano estamos trabajando en Quilmes y vamos a hacerlo en La Matanza a la vez que se están estudiando otros lugares. Fuera del cornurbano también estamos en La Plata. Por otro lado, hay tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad en cuanto a apoyo logístico como por ejemplo, el patrullaje aéreo con helicópteros en el AMBA. Estos buscan apoyar a las tareas de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de la cuarentena. Este patrullaje es diurno y a veces en la noche también. En algunas zonas de frontera también hicimos patrullaje aéreo apoyo a las fuerzas de seguridad. Todo el despliegue de entrega de alimentos se hace en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, la provincia de Buenos Aires, el personal de las Fuerzas Armadas que va desarmado y esta custodiado por las fuerzas de seguridad que garantizan el operativo.

-¿Van a seguir produciendo alcohol en gel y barbijos?

-Sí, además de los operativos de sanidad y de entrega de alimentos, estamos trabajando con los laboratorios de las Fuerzas Armadas en la elaboración de alcohol en gel, repelentes, paracetamol. Esto va destinado a las Fuerzas Armadas y también a donde nos indique el Ministerio de Salud. De hecho esta semana hemos entregado 400 litros de alcohol en gel al PAMI para diferentes geriátricos de su competencia. Del mismo modo, la sastrería militar confecciona barbijos y en el Liceo Militar de Tucumán también trabajamos en la elaboración de barbijos. La Fuerza Aérea también trabajó en la repatriación de argentinos varados en el exterior. Se enviaron vuelos a Lima y Arequipa. Y también hicimos vuelos internos para traer a Buenos Aires a los argentinos que habían ingresado por las fronteras. Hay un apoyo también con vuelos Fokker para repartir respiradores artificiales que tiene el Ministerio de Salud para llevar a diferentes provincias sobretodo en el norte del país.

-¿Existen posibilidades de desborde social donde tengan que actuar las Fuerzas Armadas?

-No veo posibilidades de desborde social donde tengan que actuar las Fuerzas Armadas y tampoco las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir en ese sentido.

-Hay quienes creen que se debería decretar el estado de sitio para imponer la cuarentena a rajatabla…

-Escuché que desde algunos sectores se pide el estado de sitio. Yo estoy absolutamente en contra. No creo que sea necesario. El estado de sitio sería en este caso para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior y eso no lo vamos a permitir. Cuando veo como vienen trabajando las fuerzas de seguridad me parece que es más que suficiente lo que hacen. Cuando uno ve los operativos que se realizan no aparece una demanda mayor de personal de las fuerzas armadas. Así que no contemplo la posibilidad de decretar el Estado de sitio ni la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior. No creo que sea necesario. Estas tareas que hacemos hoy lo hacemos con mucha eficiencia en el marco legal de la ley de defensa y la de seguridad interior.

-¿Cree acertada la decisión del presidente de elegir la salud por sobre la economía?

-El Presidente definió que entre la salud y la economía va a elegir la salud de los argentinos. Así que tomará todas las decisiones que sean necesarias para defender la salud de los argentinos. Nosotros acompañaremos porque la Argentina esta tomando decisiones correctas. Fueron decisiones duras y drásticas como la cuarentena pero se tomó en momentos en que los niveles de contagio eran bajos a diferencia de lo que se hizo en otros países. Y esto nos parece que permite ser optimistas de que habrá una buena respuesta ante la pandemia. De hecho la Organización Mundial de Salud (OMS) ponderó las decisiones que tomó la Argentina.

-¿Está todo el aparato militar desplegado actualmente para enfrentar esta crisis?

-Están todas las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas para la protección de la salud de los argentinos. Hemos desplegado los 90.000 hombres de las Fuerzas Armadas y todos los recursos disponibles. Creo que este es el camino que hay que seguir en el estricto cumplimiento de la ley de seguridad interior y defensa nacional.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale