Cajas de previsión social, sin trabajo y excluidos del bono de Anses: “En 45 días los profesionales necesitarán subsidios para comer”

“Al ritmo que vamos, en 45 días vamos a tener pedidos de profesionales de subsidios para comer”, alertan desde la Coordinadora de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina. La proyección es crítica para el grupo de trabajadores autónomos, excluido del bono de Anses que lanzó el Gobierno para los sectores más vulnerables.

Este organismo nuclea a 79 Cajas en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, representando a unos 800 mil afiliados activos y 80 mil beneficiarios. Con solo una semana de parate de la actividad ya han empezado a recibir una lluvia de reclamos por parte de los profesionales ante la incertidumbre de cómo seguir ya que perciben lejana la vuelta a la normalidad a raíz de la pandemia de COVID-19.

En efecto, se trata de los trabajadores independientes que están dentro de las franjas medias del monotributo, por lo cual no fueron incluidos dentro del grupo que previó Nación de categorías A y B.

“Veníamos de una crisis muy grande con nula capacidad de ahorro, con lo cual esa franja social no tiene reservas prácticamente para afrontar esta situación”, describió en diálogo con Infobae, Gustavo Beveraggi titular de la Coordinadora de Previsión y Seguridad Social para Profesionales.

Si bien informó que desde las Cajas de todo el país están llevando a cabo medidas paliativas reprogramando aportes y pagos de ayuda financiera, Beveraggi dijo: “ya hemos empezado a recibir demandas de subsidios de ingresos, que nuestro sistema de Cajas profesionales no tiene capacidad de atención de estos imprevistos".

“El sector no está en condiciones de soportar un parate económico de ingresos sin tener asistencia o consideraciones de reprogramaciones de vencimientos fiscales e impositivos para alivianar los costos del sector para que con las pocas reservas que tiene pueda aguantar esta situación que no sabemos cuándo termina”, expresó Beveraggi.

Más allá de asumir el duro golpe económico que recibe el sector por la cuarentena obligatoria, el secretario general de la Coordinadora de Cajas coincidió en que es la medida correcta que debe mantener el Gobierno para mitigar la pandemia: “Entendemos respetamos y acompañamos todas las medidas”, señaló. Sin embargo, alertó que “esta situación tiene que ser atendida porque en el corto plazo va a ser grave, hay profesiones que no aguantan en lo inmediato, y hay otras que podrán aguantar un poco más; pero hay regiones que vienen de crisis mucho más profundas".

Descomprimir la carga impositiva

Considerando que gran parte de la asistencia social que otorga el Estado nacional se sostiene con impuestos que paga el sector de trabajadores autónomos (Impuestos al consumo, Ganancias), desde la Coordinadora reclaman respuestas para el sector. “El pedido al Estado es para que accione no necesariamente con un subsidio económico monetario, pero sí descomprimiendo la carga de costos que tiene el sector; sigue venciendo el IVA, ganancias, todo. La situación no dio tiempo para prepararse y tener un margen de reservas como para afrontar un período de caída laboral o detenimiento de actividades”.

“Al ritmo que vamos, en 45 días vamos a tener pedidos de profesionales de subsidios para comer. La clase media si no tiene reservas no tiene margen de acción si no hay créditos o posibilidad de ingreso, no son asalariados y le seguís cobrando todo lo que tiene bancarizado. Te quedas en la calle. Es un escenario de supervivencia de una franja social que viene castigada desde hace tiempo con cargas impositivas altísimas y un ingreso reducido”, señaló crudamente Bevearaggi.

A la espera de recibir soluciones por parte del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Seguridad Social, desde la entidad que nuclea a las Cajas profesionales de todo el país prevén un escenario de “reactivación progresiva, que se puede llevar el 2020 entero”. “Con proyecciones de caída de la economía del 5,4%, es una barbaridad”, agregó el secretario general quien respalda que el Gobierno intervenga para frenar despidos masivos aunque sostiene que “hay sectores que no hay forma de sostenerlos porque la actividad privada se contrae y retrae, y no podes obligarla a continuar”.

“Tenemos que buscar un entendimiento común y una participación colectiva. Le pedimos al Estado algunas cuestiones pero nos ponemos a disposición para elaborar políticas en conjunto para salir de esta situación, no es sentarse a pedir solamente”, declaró Beveraggi.

La situación del sistema previsional

Beveraggi sostuvo también que los afiliados no han dejado de pagar puntualmente y “en algunos casos anticipadamente” los beneficios jubilatorios, además de desplegar campañas solidarias a través de las redes sociales para “contener y acompañar en esta situación de aislamiento a nuestros jubilados”.

Sin embargo, insistió en que “nuestras leyes no prevén situaciones complicadas como estas. No sabemos dónde termina esto, con lo cual no podemos disponer de soluciones. Si se alarga mucho vamos a tener que ir viendo algunas cuestiones como préstamos blandos, para poder llegar con algún tipo de asistencia, pero la otra problemática que se ve en nuestro sistema es que quedamos con fondos reperfilados que nunca jamás se negoció, ni fuimos convocados por el Gobierno, y hoy las inversiones en bonos del Estado valen el 30%”.

“La semana pasada las Cajas profesionales no teníamos reclamos, y esta llovieron por todo el país pedidos de subsidios económicos, condonaciones de pagos. En una semana corta el escenario cambió completamente. Al ritmo que está creciendo esto, va a ir complicando más la situación, la gente se está comiendo la reserva que tenía con pagos y cobros que siguen prosiguiendo, un cocktail muy complicado”, enfatizó Beveraggi, quien agregó que en este marco “seguir con la cobertura se va a hacer complicado por la falta de liquidez”.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Matías Russo Coroman